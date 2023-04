Đoković spet številka 1 po porazu Alcaraza

Italijan Jannik Sinner in Rus Danil Medvedjev sta finalista teniškega turnirja serije masters v Miamiju z denarnim skladom 9,32 milijona evrov. Italijan je v polfinalu ustavil pohod Španca Carlosa Alcaraza, ki bo tako prvo mesto lestvice ATP znova predal srbskemu zvezdniku Novaku Đokoviću. Medvedjev pa je v polfinalu ugnal rojaka Karena Hačanova.

Sinner je prvega nosilca Alcaraza premagal s 6:7 (4), 6:4, 6:2 po treh urah in treh minutah ter se drugič v karieri uvrstil v finale Miamija. Prvič mu je to uspelo pred dvema letoma, ko je zadnji dvoboj turnirja izgubil proti Poljaku Hubertu Hurkaczu.

Za Južnega Tirolca, ki na lestvici ATP zaseda 11. mesto, bo to deseti finale v karieri, dobil jih je sedem. Nazadnje se je pomeril prav proti Medvedjevu in v Rotterdamu po treh nizih izgubil. Naslova na turnirjih serije masters še nima.

Rus, zmagovalec OP ZDA leta 2021, pa je po zmagi proti Hačanovu s 7:6 (5), 3:6, 6:3 postal prvi tenisač po Švicarju Rogerju Federerju (2006), ki bo pred začetkom evropske peščene sezone zaigral že v petih finalih najvišje ravni.

Zanj bo to 32. v karieri, ima pa 18 turnirskih zmag. Nazadnje je v finalu igral v Indian Wellsu in tam proti Alcarazu izgubil. Pred tem je dobil finalne nastope v Rotterdamu, Dohi in Dubaju. Doslej je sedemkrat igral v finalih turnirjev serije masters in štiri dobil.

Z mladim Italijanom se je doslej pomeril petkrat in prav vse dvoboje dobil.

Petra Kvitova se je uvrstila v finale. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Poraz Alcaraza v polfinalu obenem pomeni, da se bo 19-letnik iz Murcie začasno poslovil od prvega mesta na lestvici ATP. Znova bo na vrh skočil Đoković, ki v Indian Wellsu in Miamiju ni smel igrati zaradi marca še veljavnih koronskih omejitev za tuje potnike v ZDA.

Znani sta tudi finalistki v Miamiju. Nekdanja dvakratna zmagovalka Wimbledona, 33-letna češka teniška igralka Petra Kvitova, se bo pomerila s predstavnico Kazahstana, v Moskvi rojeno Jeleno Ribakino, ki je v Wimbledonu slavila lani.