Doković sporočil, do kdaj bo tekmoval

Nastopil je čas za prvi masters serije 1000 letošnje teniške sezone. Turnir v Indian Wellsu je privabil veliko največjih imen svetovnega tenisa, kot so Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in Novak Đoković. Osemintridesetletni Srb je na kalifornijskem turnirju slavil že petkrat, po številu lovorik v »puščavi« je poravnan s slovitim Rogerjem Federerjem.

Za Đokovića je to prvi turnir po odprtem prvenstvu Avstralije, na katerem je v polfinalu premagal drugega igralca sveta Sinnerja in si priigral nastop v finalu, kjer ga je ugnal Alcaraz. Ta si je zagotovil svoj sedmi naslov na turnirjih velike četverice. »To je bil zame neverjeten začetek leta,« je povedal zmagovalec 24 turnirjev za grand slam. »Bil je neverjetno občutek, da sem lahko premagal Sinnerja v petih nizih v enem od epskih dvobojev, ki sem jih v zadnjem času odigral v Avstraliji, in nato odigral še en odličen dvoboj s Carlosom, ki je bil na koncu preprosto predober.«

»Nole« je na turnirju serije masters nazadnje slavil leta 2023 v Parizu, svoj zadnji naslov pa je osvojil ob koncu lanske sezone v Atenah. Tudi zaradi nedavnih dobrih rezultatov si želi nadaljevati s tekmovanji. »Predvsem sebi, pa tudi drugim sem dokazal, da lahko še vedno tekmujem na najvišji ravni in premagam te fante. Zato je moja logika, zakaj ne bi nadaljeval, dokler imam tisto strast, talent, kakovost in motivacijo, da to počnem,« je odločen Đoković in dodal, da na tekmovanjih in pred navijači uživa.

Moški rekorder po številu pokalov na turnirjih za grand slam se je dotaknil tudi morebitnega povratka ameriške zvezdnice Serene Williams na turnejo. Lani je 44-letnica agencijo za teniško integriteto obvestila, da si želi biti ponovno vključena v protidopinška testiranja, a je kasneje zanikala govorice o vrnitvi. Kljub temu je nedavno ponovno pridobila pravico do nastopanja.

»Mislim, da se bo vrnila. Ne vem. Nisem govoril z njo, ampak mislim, da se bo vrnila,« je zatrdil 38-letnik, ki je kot turnir, na katerem se bo vrnila med elito, izbral Wimbledon. »Mislim, da bo morda odigrala en ali dva turnirja v dvojicah z Venus. To bi bilo lepo videti, vsaj z mojega vidika in za ljubitelje tenisa.«