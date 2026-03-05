  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Doković sporočil, do kdaj bo tekmoval

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je stopil pred novinarje na turnirju v Indian Wellsu. Želi si videti povratek Serene Williams.
Novak Đoković je petkrat slavil na turnirju serije masters v Indian Wellsu. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP
Galerija
Novak Đoković je petkrat slavil na turnirju serije masters v Indian Wellsu. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP
Tim Erman
5. 3. 2026 | 08:14
5. 3. 2026 | 08:25
2:55
A+A-

Nastopil je čas za prvi masters serije 1000 letošnje teniške sezone. Turnir v Indian Wellsu je privabil veliko največjih imen svetovnega tenisa, kot so Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in Novak Đoković. Osemintridesetletni Srb je na kalifornijskem turnirju slavil že petkrat, po številu lovorik v »puščavi« je poravnan s slovitim Rogerjem Federerjem.

image_alt
Novak Đoković zaradi utrujenosti ostaja doma

Za Đokovića je to prvi turnir po odprtem prvenstvu Avstralije, na katerem je v polfinalu premagal drugega igralca sveta Sinnerja in si priigral nastop v finalu, kjer ga je ugnal Alcaraz. Ta si je zagotovil svoj sedmi naslov na turnirjih velike četverice. »To je bil zame neverjeten začetek leta,« je povedal zmagovalec 24 turnirjev za grand slam. »Bil je neverjetno občutek, da sem lahko premagal Sinnerja v petih nizih v enem od epskih dvobojev, ki sem jih v zadnjem času odigral v Avstraliji, in nato odigral še en odličen dvoboj s Carlosom, ki je bil na koncu preprosto predober.«

»Nole« je na turnirju serije masters nazadnje slavil leta 2023 v Parizu, svoj zadnji naslov pa je osvojil ob koncu lanske sezone v Atenah. Tudi zaradi nedavnih dobrih rezultatov si želi nadaljevati s tekmovanji. »Predvsem sebi, pa tudi drugim sem dokazal, da lahko še vedno tekmujem na najvišji ravni in premagam te fante. Zato je moja logika, zakaj ne bi nadaljeval, dokler imam tisto strast, talent, kakovost in motivacijo, da to počnem,« je odločen Đoković in dodal, da na tekmovanjih in pred navijači uživa.

Moški rekorder po številu pokalov na turnirjih za grand slam se je dotaknil tudi morebitnega povratka ameriške zvezdnice Serene Williams na turnejo. Lani je 44-letnica agencijo za teniško integriteto obvestila, da si želi biti ponovno vključena v protidopinška testiranja, a je kasneje zanikala govorice o vrnitvi. Kljub temu je nedavno ponovno pridobila pravico do nastopanja.

»Mislim, da se bo vrnila. Ne vem. Nisem govoril z njo, ampak mislim, da se bo vrnila,« je zatrdil 38-letnik, ki je kot turnir, na katerem se bo vrnila med elito, izbral Wimbledon. »Mislim, da bo morda odigrala en ali dva turnirja v dvojicah z Venus. To bi bilo lepo videti, vsaj z mojega vidika in za ljubitelje tenisa.«

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić dobil poseben obisk in odgovoril z neverjetno trojko (VIDEO)

Luka Dončić je bil osrednja figura ob zmagi Los Angelesa nad Sacramentom, ki tokrat ni imel nobenih možnosti. Obiskal ga je tudi Novak Đoković.
Nejc Grilc 2. 3. 2026 | 08:09
Preberite več
Šport  |  Tenis
Tenis

Spektakel na Obali: Kaja in druščina s Špankami

V Portorožu bo 10. in 11. aprila naša ženska teniška reprezentanca igrala z odlično Španijo. Zmagovalke na finalni turnir najboljših osmih ekip na Kitajsko.
Siniša Uroševič 25. 2. 2026 | 19:18
Preberite več
Šport  |  Tenis
Povratek

Nekdanji trener prepričan, da je vrnitev Serene Williams le vprašanje časa

Nekdanji trener Serene Williams Rick Macci ne dvomi v povratek Američanke, ki se po njegovih navedbah že pripravlja za vrnitev.
24. 2. 2026 | 11:22
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Kritike slovenskega zvezdnika

Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Slovenski zvezdnik je kljub trem zaporednim zmagam tarča kritik v ameriških medijih, ki dvomijo v njegov šampionski potencial. V petek dvoboj z Nikolo Jokićem.
Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pravljica se nadaljuje

Senzacija, Brinje Grosuplje prek Olimpije v polfinale pokala

Drugoligaš je na lokalnem spektaklu pred več kot 1000 navijači izločil slovenskega prvaka in se zavihtel med najboljše štiri. Za finale z Radomljami.
4. 3. 2026 | 18:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Vračanje s kriznih žarišč

Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolni napad

Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Novak ĐokovićCarlos AlcarazJannik SinnerATPSerena WilliamsIndian Wells

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeškov trener razočaran, a poudarja širšo sliko

Manchester United je na gostovanju v Newcastlu izgubil prvo tekmo, potem ko je vodenje kluba prevzel Michael Carrick.
Tim Erman 5. 3. 2026 | 09:47
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriptovalute

Moški iz okolice Slovenske Bistrice oškodovan za več kot 100.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo primer goljufije s kriptovalutami. Statistični podatki kažejo, da število spletnih prevar narašča.
5. 3. 2026 | 09:40
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Telekom za desetino povečal čisti dobiček

Največji telekomunikacijski operater lani v Sloveniji povečal tržne deleže v vseh treh ključih segmentih poslovanja.
Karel Lipnik 5. 3. 2026 | 09:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Golobinjek

V neregistriranem avtu brez veljavne vozniške vozil nepripetega otroka

26-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil, na njem so bile nameščene tablice drugega vozila.
5. 3. 2026 | 09:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Danaja Lorenčič: Volitve so postale ideološki Temu

Do grla sem sita jumbo plakatov, ki so polni sovraštva, saj me je vedno znova groza, ko me otrok vpraša, kaj piše na njih.
Danaja Lorenčič 5. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Telekom za desetino povečal čisti dobiček

Največji telekomunikacijski operater lani v Sloveniji povečal tržne deleže v vseh treh ključih segmentih poslovanja.
Karel Lipnik 5. 3. 2026 | 09:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Golobinjek

V neregistriranem avtu brez veljavne vozniške vozil nepripetega otroka

26-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil, na njem so bile nameščene tablice drugega vozila.
5. 3. 2026 | 09:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Danaja Lorenčič: Volitve so postale ideološki Temu

Do grla sem sita jumbo plakatov, ki so polni sovraštva, saj me je vedno znova groza, ko me otrok vpraša, kaj piše na njih.
Danaja Lorenčič 5. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Biseri Inđije

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo