FOTO:Đoković: Tudi mladi rod lahko zmaguje

Ljubjana

Belorusinja Viktorija Azarenka je po štirih letih spet osvojila turnir iz svetovne serije. FOTO: Robert Deutsch/USA Today Sports

Na generalki sta bila najboljša Novak Đoković in Viktorija Azarenka.

Naši aduti bodo Aljaž Bedene, Kaja Juvan in Andreja Klepač.

Turnir v posebnih razmerah boja proti širitvi koronavirusa.



V boj s finskim upom

Kaja Juvan bo že prvi dan odprtega prvenstva ZDA imela uvodni tekmovalni izziv. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Končno! Tako si je že pred dnevi dejal teniški svet, ko je po domala polletnem prisilnem oddihu napočil čas za snidenje na turnirju elitne serije. Namesto v Cincinnatiju so ga priredili v New Yorku, kjer pa se bo danes začel nov spektakel – drugi letošnji turnir za grand slam. Tudi z udeležbo treh slovenskih adutov:v moški posamični konkurenci,v ženski inmed ženskimi dvojicami.Generalka za odprto prvenstvo ZDA je pripadla starima znancema.št. 1 svetovnega tenisa, je zmagal v finalu proti, najboljša teniška igralka v zgodovini Belorusijepa je finale dobila brez boja, saj Naomi Osaka zaradi poškodbe ni igrala. Slednja sprva v polfinalu ni hotela nastopiti in se je tako priključila bojkotu športnikov v ZDA zoper rasistično nasilje, nato pa je pozneje le opravila svojo nalogo na igrišču, le da zaradi zdravstvenih težav ni dočakala finalnega nastopa.Zgodba Belorusinje iz Minska pa je sploh posebna. Pred osmimi leti je bila vodilna na lestvici WTA, dvakrat zapored, v letih 2012 in 2013, je osvojila OP Avstralije, pozneje je rodila sina in se borila s poškodbami. Štiri leta so zdaj že minila od njenega zadnjega zmagoslavja v svetovni seriji, zato ni bilo presenetljivo, da je na poseben način doživela newyorško lovoriko. Močna čustva so jo prevevala, ko se je spomnila zadnjih tednov v domovini. »Ne morem o tem govoriti brez solz. Žal mi je, da nisem v Minsku, kjer bi bila o vsem bolje seznanjena. Želim pa si le mir,« je dejala Azarenka, sicer športna ljubljenka beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka.Đoković je v 11. medsebojnem dvoboju enajstič premagal Raonića. Nikakršnega dvoma ni, da v OP ZDA, na katerem tokrat ne bo njegovih dolgoletnih tekmecev– v karavano pa se vrača–, vstopa kot favorit. Odločno se bo spustil v boj za svoj 18. naslov na turnirjih grand slama. Federer jih ima 20, Nadal 19. »Niti prvi newyorški turnir niti OP ZDA nista letos nič manj vredna, ker ne bo Rogerja in Rafe. Sicer pa prihaja novi rod, zdaj so tu... Dobri so prav tako kot mi, njihovi predhodniki, kdorkoli od njih lahko osvojil turnir,« je poudaril Đoković pred današnjim začetkom turnirja, ko se bo v lepi luči poskusil predstaviti tudi Bedene.Za uvod se bo pomeril z upom finskega tenisa. »Videl sem ga že igrati, ko je bil še okrog 300. mesta na lestvici (zdaj je 100., o. p.), pa si mislil, da bo še vidno napredoval. Igra hiter tenis, pravzaprav vsi v prvi stoterici znamo igrati dobro. Sam sem imel dober zadnji teden z zmagama proti višje postavljenima tekmecema (Čilencuin Američanuo. p.) in če bom še naprej igral na tej ravni, bi lahko dobil prvi dvoboj,« pravi pred svojo sredino premiero Bedene, ki je prišel na oba turnirja na visoki ravni pripravljenosti.Podobno pripravljena in tudi sproščena deluje Kaja Juvan. S svojo energijo najstnice se veseli doslej največjega turnirja po dolgi prekinitvi, četudi se zdaj spoznava s povsem drugačnimi razmerami, kot jih je bila vajena v preteklosti. »Res smo tu kot v nekakšnem mehurčku. Ne smemo iz hotela peš, na štadion lahko pridemo le z uradnim prevozom, nenavadno mi je bilo že osem ur na letalu z masko. Najbolj pa pogrešam gledalce. Toda obenem se zavedam, da moramo vsi ravnati odgovorno, le tako bomo zmagali v boju z virusom. Prav vesela bom, ko bomo tenis spet igrali ob polnih tribunah,« je povedala pred današnjim štartom, po sporedu ne pred 21. uro, proti domači igralki, 131. s svetovne lestvice (Kaja je 112.),Svojo zgodbo bo med dvojicami skupaj s Čehinjozačela tudi Andreja Klepač. Pomerili se bosta z Romunkon Španko