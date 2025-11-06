Đoković v bitki za zadnjo lovoriko v sezoni tudi s prvim favoritom

V Torinu so danes izžrebali skupine za zadnji posamični turnir sezone ATP. Na zaključnem tekmovanju najboljše osmerice se bo Srb Novak Đoković kot četrti nosilec pomeril s prvopostavljenim Špancem Carlosom Alcarazom. Branilca naslova in drugega nosilca Italijana Jannika Sinnerja v skupini med drugim čaka spopad z Nemcem Alexandrom Zverevom.

Čeprav trenutno Sinner zaseda vrh lestvice ATP, bo zaključni turnir po brisanju lanskih točk kot najboljši začel 22-letni Alcaraz (11.050 točk), ki z lanskega turnirja brani le eno zmago v skupinskem delu. Vse mogoče točke pa bo branil Sinner (10.000), ki bi moral upati na čudež, da bi sezono 2025 sklenil na vrhu računalniške lestvice. Za neporaženega zmagovalca turnirja je na voljo 1500 točk. Vsaka zmaga v skupini šteje 200 točk, zmaga v polfinalu pa dodatnih 400 in v finalu 500 točk.

V skupini z Alcarazom, ki še čaka na uvrstitev v finale na zaključnih turnirjih, se je znašel rekorder po številu naslovov Đoković. Zadnjo od sedmih lovorik je osvojil leta 2023, ko je v finalu ugnal Sinnerja. Ob Špancu in Srbu bosta v skupini Jimmyja Connorsa še Američan Taylor Fritz in Avstralec Alex de Minaur.

V skupini Björna Borga s Sinnerjem in Zverevom se je znašel še en Američan Ben Shelton, zadnji član te skupine pa bo znan po turnirju v Atenah. Tam namreč ta teden nastopa Italijan Lorenzo Musetti, ki bi lahko z lovoriko v grški prestolnici preskočil trenutno osmouvrščenega Kanadčana Felixa Auger-Aliassima. V Grčiji nastopa tudi Đoković, ki je prvi nosilec turnirja.

Od aktualnih članov najboljše osmerice je poleg Đokovića (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023) in Sinnerja (2024) dvakrat zaključni turnir osvojil tudi Zverev, in sicer v letih 2018 in 2021, od ostalih letošnjih udeležencev pa še nihče ni zaigral v finalu.

V Torinu so izžrebali tudi skupine za konkurenco dvojic. Prva nosilca sta Britanca Julian Cash in Lloyd Glasspool. Zaključni turnir najboljše osmerice ATP se bo začel v nedeljo in trajal do 16. novembra.