Đoković bo težko ujel Connorsa in Federerja

Redkokateri teniški igralec zgodovino spiše že s prihodom na igrišče. A srbskemu šampionu Novaku Đokoviću je v četrtfinalu letošnjega odprtega prvenstva Avstralije uspelo prav to. To je bil namreč že njegov 1400. obračun na turneji, kar ga uvršča na tretje mesto po številu odigranih dvobojev.

Pri 38 letih Đoković še vedno velja za enega od glavnih kandidatov za končno zmago na največjih turnirjih, predvsem v Avstraliji, kjer je lovoriko osvojil že desetkrat. V prvih treh kolih tekmovanja ni oddal niza, nato je zaradi odpovedi Jakuba Menšika dobil želeni dodatni dan počitka in vozovnico za četrtfinale. V njem ga je čakal vroči Lorenzo Musetti, ki je zmagovalca 24 lovorik za grand slam v prvih dveh nizih nadigral (6:4, 6:3), toda v tretjem nizu zaradi poškodbe ni mogel nadaljevati in je predal dvoboj.

Đokovićeva pot do polfinala je bila tako tlakovana s srečo, lov na svoj 25. naslov na turnirjih za grand slam pa bo nadaljeval proti dvakratnemu zmagovalcu turnirja pod žgočim avstralskim soncem (termometri so ta teden v Melbournu namerili tudi več kot 45 stopinj Celzija) in drugemu igralcu sveta Janniku Sinnerju. Italijanski as je bil od Đokovića lani boljši v polfinalu Wimbledona in Roland Garrosa, v svojo korist pa je odločil zadnjih pet medsebojnih obračunov.