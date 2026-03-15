Đoković: V Los Angelesu bi branil olimpijsko zlato

Srbski teniški zvezdnik navzlic slovesu v osmini finala Indian Wellsa dva meseca pred 39. rojstnim dnevom razgrinja visoke tekmovalne cilje.

Na uvodni turnir sezone za grand slam, januarsko odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, je med teniško karavano in številnimi spremljevalci športa po svetu ostal spomin, na vrsti je že odštevanje do naslednjega grand slama, majskega v Parizu. A pisana sezona do takrat prinaša številne izzive in zanimive turnirje, na zdajšnjem v Indian Wellsu je posebno pozornost pritegnilo zgodnje slovo od tekmovanje Novaka Đokovića, po številu lovorik za grand slam, najuspešnejšega igralca v moški konkurenci. Obenem je zanimivo, da Srb že dve leti v svoji ekipi nima glavnega trenerja. Nazadnje je delal skupaj z upokojenim hrvaškim teniškim asom Goranom Ivaniševićem, senzacionalnim zmagovalcem Wimbledona 2001, pred tem s številnimi strokovnjaki in nekdanjimi junaki teniških igrišč, denimo Nemcem Borisom ...