Đoković v treh nizih potrdil vzpon forme

Branilec naslova na OP Francije in številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je imel na začetku nekaj več dela z nepostavljenim Špancem Robertom Carballesom Baeno, po 4:4 v prvem nizu pa pokazal pravo formo in zanesljivo zmagal s 6:4 6:1 in 6:2 ter se prebil v tretje kolo Roland-Garrosa.

Đoković, ki je pri 37 letih začel kazati znake popuščanja, sprva ni bil prepričljiv, zatem pa se je ogrel in potrdil, da je kandidat za svoj rekordni 25. grand slam, četrtega na pariškem pesku. Ob tem je bil tudi dobre volje in je po dvoboju sogovornici pokazal, kako pravilno udariti žogico z backhandom.

Moški:

Novak Đokovic (Srb/1) – Roberto Carballes Baena (Špa) 6:4, 6:1, 6:2

Alexander Zverev (Nem/4) – David Goffin (Bel) 7:6 (4), 6:2, 6:2;

Danil Medvedjev (Rus/5) – Miomir Kecmanović (Srb) 6:1, 5:0, predaja;

Matteo Arnaldi (Ita) – Alexandre Muller (Fra) 6:4, 6:1, 6:3;

Sebastian Korda (ZDA/27) – Kwon Soonwoo (J. Kor) 6:4, 6:4, 1:6, 6:3;

Grigor Dimitrov (Bol/10) – Fabian Marozsan (Mad) 6:0, 6:3, 6:4.

Ženske:

Anastazia Potapova (Rus) – Viktorija Golubic (Švi) 6:2, 6:2;

Donna Vekić (Hrv) – Marta Kostjuk (Ukr/18) 7:5, 6:4;

Dajana Jastremska (Ukr/30) – Wang Yafan (Kit) 6:2, 6:0;

Jelina Svitolina (Ukr/15) – Diane Parry (Fra) 6:4, 7:6 (3);

Jelena Ribakina (Kaz/4) – Arantxa Rus (Niz) 6:3, 6:4;

Paula Badosa (Špa) – Julia Putinceva (Kaz) 4:6, 6:1, 7:5;

Arina Sabalenka (Blr/2) – Moyuka Uchijima (Jap) 6:2, 6:2.