Đoković z Nadalom, Federerjem in Murrayjem na pokalu Laver

Tekmovanje bo potekalo od 23. do 25. septembra v londonski O2 Areni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tako bodo prvič v zgodovini v isti ekipi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković in Andy Murray, štirje igralci, ki so s svojimi dvoboji na največjih teniških turnirjih zaznamovali zadnjih 15 let.

»To je edino tekmovanje, kjer lahko igram v ekipnem okolju s fanti, proti katerim se običajno borim. Pridružiti se Rafi, Rogerju in Andyju, trem mojim največjim tekmecem, bo resnično edinstven trenutek v zgodovini našega športa,« je Đoković dejal v uradni izjavi za javnost.

Nadal (22), Đoković (21) in Federer (20) so skupaj osvojili 63 turnirjev za grand slam od leta 2003 do danes in le po zaslugi »velikih treh« Murrayju v svojih 11 finalnih dvobojih ni uspelo osvojiti več kot treh naslovov. Murray bo v evropski reprezentanci na pokalu Laver v Londonu debitiral, Nadal bo zaigral tretjič, Đoković pa je bil del ekipe pod vodstvom Bjorna Borga leta 2018. Federer, ki je eden od ustanoviteljev tega tekmovanja, je zaradi poškodbe izpustil le lansko izvedbo.

»Sploh si nisem mogel predstavljati, da bom imel te štiri ikone našega športa v isti ekipi. Vem, da tako kot jaz cenijo pomen tega trenutka in bodo res motivirani,« je povedal trener evropske ekipe Björn Borg, ki bo kasneje imenoval še dva tenisača.

Edini, ki je nastopil na vseh štirih dosedanjih izvedbah, je Nemec Alexander Zverev, ki okreva po hudi poškodbi gležnja iz polfinalnega obračuna z Nadalom na Roland-Garrosu. Njegov nastop v Londonu je za zdaj še pod vprašajem.