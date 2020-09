Đoković začel turnir v Parizu zelo prepričljivo

Đokovića čaka litovska ovira



33-letni Beograjčan je bil po 291. zmagi na turnirjih za grand slam zadovoljen s predstavo v prvem krogu. FOTO: Thomas Samson/AFP

Srbski teniški igralecje uspešno prestal prvo nalogo na poti do drugega naslova na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Številka ena moškega tenisa in prvi nosilec Rolanda Garrosa je bil po uri in 37 minutah s 6:0, 6:2 in 6:3 boljši od ŠvedaĐoković, zmagovalec turnirja na pariškem rdečem pesku pred štirimi leti, v dvoboju 22-letnemu Švedu ni pustil niti drobtinice v prvem nizu, dobil ga je s 6:0. Ymer je bil nekoliko bolj konkurenčen v drugem in tretjem nizu, a Srba z izjemo enega odvzema servisa v obeh nizih ni mogel resneje ogroziti.Pred nekaj sto navijači na pokritem osrednjemje bil 33-letni Beograjčan po 291. zmagi na turnirjih za grand slam in 69. uspehu v Parizu zadovoljen s predstavo v prvem krogu. »To je bil najboljši mogoč začetek Rolanda Garrosa. Vemo, da so razmere tu precej drugačne kot običajno, ampak ustrezajo mojemu načinu igre. Prvi niz me je sprostil, nato sem igral sproščeno,« je za Eurosport dejal Đoković.V drugem krogu se bo 17-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice pomeril z Litovcem, ki je po treh nizih izločil Bolivijcas 6:1, 6:4 in 6:4.V ženski konkurenci je v drugi krog napredovala zmagovalka OP Avstralije, Američanka. Za zmago je potrebovala tri nize proti Rusinji. Slavila je s 6:4, 3:6 in 6:3. Za nastop v tretjem krogu se bo četrta nosilka pomerila z Romunko