Đoković zapustil lastno Združenje profesionalnih teniških igralcev

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je prekinil stike s Združenjem profesionalnih teniških igralcev (PTPA), sindikatom igralcev, ki ga je pomagal ustanoviti. »Imam stalne pomisleke glede preglednosti, upravljanja in načina, kako sta bila predstavljena moje stališče in podoba,« je dejal ob odločitvi.

Đoković je leta 2021 skupaj s kanadskim igralcem Vaskom Pospisilom ustanovil organizacijo PTPA. Ta je marca lani sprožila pravni postopek proti teniškim vodstvenim organom, vključno z ATP, WTA, Mednarodno teniško zvezo in Mednarodno agencijo za integriteto tenisa, ter organizacije obtožila »sistematične zlorabe, protikonkurenčnih praks in očitnega neupoštevanja dobrobiti igralcev«.

Đoković je takrat sicer priznal, da se z deli tožbe ne strinja, medtem ko sta ATP in WTA ostro odgovorila na obtožbe PTPA. Sedaj je 24-kratni zmagovalec grand slamov končal svoje sodelovanje s sindikatom.

Na omrežju X je v nedeljo sporočil: »Po skrbnem premisleku sem se odločil, da se popolnoma umaknem iz Združenja profesionalnih teniških igralcev. Ta odločitev je posledica nenehnih pomislekov glede preglednosti, upravljanja in načina, kako sta bila predstavljena moje stališče in podoba.«

Na PTPA so v odziv na odstop Srba v nedeljo zapisali, da njihov glavni cilj ostaja zagovarjanje pravic igralcev in da so zmeraj pripravljeni reševati spore.

»Še naprej se bom osredotočal na tenis, družino in šport. Vsem, ki so del organizacije, želim uspešno prihodnost, a jaz sem s tem poglavjem zaključil,« je dodal Srb, ki se trenutno pripravlja na OP Avstralije. Kvalifikacije se bodo začele 12. januarja, prvi krog rednega turnirja bo odigran 18. januarja.