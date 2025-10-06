Đoković zaradi težkih razmer večkrat bruhal (VIDEO)

Vremenske razmere na teniškem mastersu v Šanghaju še naprej vplivajo na potek tekmovanja. Potem ko je v nedeljo zaradi krčev dvoboj predal branilec naslova Jannik Sinner, so visoka vročina in vlaga vplivale tudi na Novaka Đokovića.

Srbski igralec je med dvobojem tretjega kroga proti Nemcu Yannicku Hanfmannu občutil slabost in na igrišču bruhal.

Dogodek se je pripetil sredi drugega niza. Srbski tenisač se je obrnil stran od igrišča in bruhal, kasneje pa je to ponovil še v brisačo med menjavo strani. Kljub temu je 38-letni igralec nadaljeval igro. Po izgubljenem prvem nizu s 4:6 mu je uspelo dobiti naslednja dva s 7:5 in 6:3 ter si po dveh urah in 45 minutah zagotovil napredovanje.

Že nekaj dni pred tem je Đoković po zmagi v uvodnem krogu spregovoril o težkih razmerah. »Je noro vlažno, če sem iskren. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje igral v takšni vlagi na Kitajskem,« je po navedbah Sports Network dejal na novinarski konferenci.

Po dvoboju s Hanfmannom je dodal: »Brutalno je, ko imaš dan za dnem več kot 80-odstotno vlažnost. Z biološkega vidika se s tem težje spopadam.«

Svojo zmago je delno pripisal tudi podpori s tribun: »Energija in podpora navijačev sta me ponesli skozi dvoboj,« je sporočil na družbenih omrežjih.

Đokovićev dogodek je še dodatno spodbudil razpravo o pogojih na turnirju. Avstralec Alex de Minaur je po svoji zmagi po poročanju časnika Express dejal, da je turnir postal »preživetje najmočnejših« in da je »miselnost usmerjena v preživetje in iskanje načinov za zmago«.

Đokoviću je kljub slabosti uspelo premagati Nemca Yannicka Hanfmanna. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Danski tenisač Holger Rune je med svojim dvobojem prav tako potreboval zdravniško pomoč, med katero so mu izmerili krvni tlak. Kasneje je javno vprašal: »Zakaj ATP nima pravila o vročini?«

Na sočasnem turnirju WTA v Wuhanu so zaradi vročine prekinili dvoboje na zunanjih igriščih, medtem ko so na osrednjem igrišču zaprli streho in vklopili klimatsko napravo, še navaja Express.