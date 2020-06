Đoković že v finalu, Zverev ugnal Čilića

Zadar - Prvi teniški igralec sveta Novak Đoković se je kot prvi uvrstil v finale turnirja serije Adria Tour v Zadru, ki jo je organiziral prav Srb. Đoković je sinoči ugnal hrvaškega reprezentanta Borno Ćorića s 4:1, 4:3 (1). V današnjem zaključnem obračunu v Zadru bo igral z Rusom Andrejem Rubljovom ali Nemcem Alexandrom Zverevom.



Zverev, sedmi igralec sveta, je dvakrat nadoknadil svoj izgubljen servis v odločilnem nizu in že v zgodnjih nedeljskih urah porazil Hrvata Marina Čilića, zmagovalca odprtega prvenstva ZDA 2014, s 4:3 (1), 0:4 in 4:3 (1).



V prvi partiji sobotnih obračunov je Đoković v skupini s svojim imenom najprej ugnal rojaka Pedjo Krstina s 4:3 (7:3) in 4:1. Zverev mora danes za nastop v finalu premagati Rubljova.



Ta je v skupini Zverev ugnal najprej Čilića s 4:3 (5), 2:4 in 4:1, zvečer pa še Srba Danila Petrovića s 4:2 in 4:1. Slednji je v prvem obračunu odpravil Zvereva s 4:3 (2) in 4:3 (1).

Sledi Črna gora

Adria Tour štiri tedne poteka po Balkanu, po turnirjih v Beogradu in Zadru se bo tekmovanje z dobrodelno noto končalo v Črni Gori (27. in 28. junija) ter Banji Luki v Bosni in Hercegovini (3. in 4. julija).



Đoković je turnir pripravil v času pandemije novega koronavirusa, ki je zaustavila športni svet, od marca prekinjeni teniški turnirji na najvišji ravni bi se lahko nadaljevali najprej avgusta.



Sredi tega meseca sta krovni teniški organizaciji ATP in WTA objavili prilagojeni koledar sezone, ki naj bi se v ženski konkurenci nadaljevala 3. avgusta s turnirjem v italijanskem Palermu, v moški pa 14. avgusta v Washingtonu v ZDA.