Đoković želel ostati anonimen, a ga je direktor »razkrinkal«

Beograd – Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je znova izkazal z dobrodelnostjo. Potem ko je pomagal svoji domovini z nakupom medicinske opreme in respiratorjev v vrednosti milijon evrov, je enak znesek nakazal tudi bolnišnici v Bergamu, eni najbolj obremenjenih zaradi pandemije novega koronavirusa v Italiji.



Đoković je znan po svojem človekoljubnem delovanju. Skupaj s Špancem Rafaelom Nadalom, velikim tekmecem na igriščih in prijateljem zunaj njih, je sodeloval v dobrodelni akciji v Španiji. Vodilni igralec na lestvici ATP je že pred tem prek družbenih omrežij podpiral Italijo. Ko se je odločil pomagati Bergamu, je želel, da bi ostal anonimen, vendar pa ga je direktor tamkajšnje bolnišnice Peter Asembergs vseeno razkrinkal.



»Prejeli smo veliko pomembnih donacij iz tujine, kar me je presenetilo. Novak Đoković me je navdušil. Milijon evrov je dal svoji državi, nato pa je pomislil tudi na nas. Zame je velik človek, upam, da ga bom lahko kmalu objel,« je Asembergs po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal v pogovoru za oddajo Porta a Porta na italijanski televizijski postaji Rai Uno.



Po zaslugi Đokovićeve donacije bodo v tej bolnišnici še dodatno opremili in razširili urgentni blok. Po posvetovanju z zdravstvenimi organi so že začeli nabavljati respiratorje, prenosne rentgenske naprave in drugo opremo za urgentni center. Kot navajajo italijanski mediji, je 32-letni Srb dokazal, da je tudi prvak človečnosti.