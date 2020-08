Đoković zmagovalec mastersa

New York - Srb Novak Đoković je zmagovalec turnirja masters 1000 v New Yorku, tam se je igralo namesto Cincinnatija. V finalu je prvi igralec sveta premagal Kanadčana Miloša Raonića z 1:6, 6:3 in 6:4.



Đoković, ki je imel ves teden nekaj težav z vratom, je prvi, ki mu je uspelo vseh devet turnirjev serije masters 1000 dobiti vsaj dvakrat, s 35 naslovi na teh turnirjih se je izenačil s Špancem Rafaelom Nadalom. V tej sezoni je na 23 dvobojih še nepremagan. Prav tako je nepremagan v vseh dosedanjih bojih z Raonićem.