Đokovića pokosila plastenka

Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković je na teniškem turnirju v Rimu doživel bizarno nesrečo. Potem ko je po zmagi nad Francozom Corentinom Moutetom dajal avtograme, ga je s tribun zadela plastenka. Srb je izgubil tla pod nogami, ležal približno pol minute, nato pa so ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ga oskrbeli.

Zaradi vrtoglavice in rane na glavi je odpovedal novinarsko konferenco. Dogodek so ocenili kot slučajno nesrečo. Fantu, ki je v želji po avtogramu klical zvezdnika, je plastenka padla z nahrbtnika in zadela Đokovića v glavo.

Poškodbe niso resne in bo turnir nadaljeval, tako kot njegov rojak, Miomir Kecmanović, ki je v drugem krogu pripravil presenečenje, izločil je petega nosilca, Norvežana Casperja Ruuda.