Đokovića ustavila poškodba

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković zaradi poškodbe desne rame ne bo nastopil na turnirju ATP 1000 v Miamiju. Nazadnje je 38-letni Beograjčan ta teden igral v Indian Wellsu, kjer ga je v četrtem kolu ugnal lanski zmagovalec, Britanec Jack Draper.

Za Đokovića je bil to prvi nastop po finalu na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer ga je v dvoboju za lovoriko na prvem tekmovanju za grand slam sezone premagal španski as Carlos Alcaraz.

Srbski zvezdnik je sicer na turnirju v Miamiju končno zmago slavil kar šestkrat. Lani mu je sedmo slavje v zaključnem obračunu preprečil Čeh Jakub Menšik.