Đokovićev 23. naslov je neverjeten dosežek, a Srb še ni najboljši

Upokojeni švicarski teniški as Roger Federer je kot gost teniškega turnirja ATP v Halleju v Nemčiji spregovoril tudi o rekordnem dosežku Novaka Đokovića, ki je v Parizu dosegel 23. naslov na turnirjih za grand slam, in ga označil za neverjetnega. A se je izognil temu, da bi svojega starega tekmeca označil za najboljšega igralca vseh časov.

»Mislim, da je to, kar je naredil Novak, neverjetno,« je dejal Federer, ki je do lani, preden se je upokojil, zbral 20 naslovov na turnirjih za grand slam. Po številu osvojenih turnirjev za veliki slam sta ga prehitela oba mlajša tekmeca Srb Đoković in Španec Rafael Nadal.

Đoković je prehitel 22-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam Nadala, ko je v začetku tega meseca osvojil svoj tretji naslov na odprtem prvenstvu Francije v Parizu.

Enainštiridesetletni Federer je v sredo na turnirju na travi v Halleju priznal, da je težko reči, kdo je najboljši igralec vseh časov.

»Na celotno zadevo je težko odgovoriti,« je dejal Federer. »Prijatelja sem vprašal, kaj je težje, osvojiti Wimbledon pri 17 letih kot Boris Becker ali OP Francije pri 36 letih kot Novak? Ne vem, mi je odgovoril. Je pa današnji trenutek odličen čas, da si ljubitelj tenisa, pa tudi igralec,« je dodal švicarski velikan, ki je bil častni gost v Halleju na dnevu Rogerja Federerja.

»Veliko mi pomeni,« je dejal Federer o vrnitvi v Halle, kjer je osvojil rekordnih deset naslovov med posamezniki.

"Seveda sem presrečen. Sam sem lahko oblikoval ta turnir s toliko zmagami. Tukaj se počutim kot doma, čeprav stran od doma."

Federer je več kot eno uro podpisoval avtograme in poziral za selfije na osrednjem igrišču na soncu, vendar je dejal, da ni pogrešal tega, da je v središču dogajanja.

»Seveda si želiš to znova izkusiti. Toda dokler veš, da tvoje telo tega ne zmore na tej ravni, ne čutiš potrebe, da bi bil zunaj na igrišču,« je dejal.