Đokovićev aktivizem vznemirja Nadala in Federerja

Roger Federer (levo) in Rafael Nadal nista najbolj zadovoljna z dejanji njunega srbskega kolega. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP



Neenotnost ni rešitev

- Srbski teniški igralecje po zmagi na mastersu v New Yorku, ki je bil tja prestavljen iz Cincinnatija, potrdil ustanovitev novega teniškega združenja. Medtem sta Španecin Švicarkar med Đokovićevim finalnim obračunom proti Kanadčanupozvala k enotnosti v profesionalnem tenisu.Đoković se je znašel na nasprotnih bregovih od preostalih dveh največjih zvezdnikov tenisa. Federer in Nadal sta v koordinirani akciji kar prek Twitterja izrazila nezadovoljstvo nad ustanovitvijo novega združenja profesionalnih igralcev PTPA, pod katerim je podpisan srbski teniški igralec.»Po današnjem uspešnem sestanku lahko z navdušenjem oznanimo ustanovitev novega združenja profesionalnih teniških igralcev PTPA,« je na Instagramu zapisal 33-letni Đoković. Po zmagi proti Raoniću je na novinarski konferenci zdaj zmagovalec 35 turnirjev serije masters dejal, da je novo združenje še vedno v začetni fazi delovanja.»Trenutno nimamo vseh odgovorov. Za zdaj čakamo, koliko igralcev bi se nam utegnilo pridružiti. Od tam bomo nato nadaljevali delo,« je dejal Đoković.Kasneje je poudaril, da bi se rad približal in vključil najboljših 500 igralcev na lestvici ATP ter najboljših 200 dvojic. »Upamo na veliko večino teh igralcev. Nekje moramo začeti. Kam nas bo to pripeljalo, bo pokazal čas,« je poudaril 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.Napovedal je, da bo sodelovanje z ATP potekalo nemoteno, medtem pa sta Nadal in Federer kar na družbenih omrežjih med Đokovićevim finalnim obračunom izrazila nestrinjanje z odločitvijo velikega tekmeca.»Svet se je znašel v zahtevnem in zapletenem položaju. Osebno menim, da smo v času, ko moramo ostati mirni in delovati v isti smeri. To je čas za enotnost in ne ločevanje,« je na Twitterju zapisal Nadal.»So trenutki, ko lahko v tenisu napravimo nekaj velikega, a le dokler smo enotni. Igralci, turnirji in krovne organizacije moramo delovati skupaj. Neenotnost vsekakor ni rešitev,« je kot odgovor na tvit Nadala dodal Federer.Na omenjeni izjavi je odgovoril tudi Đoković, ki pa se ne strinja s Špancem in Švicarjem. »Seveda bi rad videl, da bi se nam pridružila tako Roger kot Rafa. Želim si, da se nam pridružijo prav vsi igralci. Čas za to je primeren. Vsi menijo, da to združenje ne more obstajati skupaj z ATP, a se s tem ne strinjam in poudarjam, da to ni sindikat, le združenje igralcev,« je dodal Beograjčan.Đokoviću sta se pri ustanovitvi novega združenja pridružila Američanin Kanadčan, ki sta prav tako kot Srb zapustila mesti v svetu združenja igralcev ATP.Iz ATP so se že odzvali z izjavo in priznali, da je svet tenisa pred zahtevnim obdobjem, a da je moč težave rešiti predvsem z enotnostjo in ne z notranjo razklanostjo.