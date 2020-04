Đokovićeva dobrodelnost navdušila Italijane

MIlano - O tem, da Novak Đoković, vodilni igralec svetovne teniške lestvice, ohranja več privržencev v Italiji kot v večini drugih evropskih držav, kajpak z izjemo domače Srbije, že dolgo ni dvoma. Večkrat je namreč gostoval v različnih razvedrilnih oddajah v TV hišah naše zahodne soseščine, bil je tudi gost slovitega festivala San Remo in tam navdušil občinstvo z zabavnim nastopom v tekoči italijanščini, zdaj pa se je zlasti lombardijskemu delu te dežele posebej prikupil, ko je javnost izvedela za njegovo donacijo milijona evrov na račun bolnišnic v Bergamu, mestu, kjer se je najhuje med vsemi v Italiji razširil koronavirus.



O njej sprva ni hotel govoriti, šlo je za osebno odločitev v regiji, ki mu je blizu, saj je tu njegova soproga Jelena študirala, in sicer trženje na univerzi Bocconi v Milanu, skupaj ohranjata v Lombardiji pisan krog prijateljev in znancev. Ko pa je o dobrodelnem nakazilu objavil zapis torinski športni dnevnik Tuttosport, so si pohvale na račun srbskega teniškega zvezdnika po različnih spletnih portalih sledile kot po tekočem traku. Priznan italijanski teniški kolumnist Ubaldo Scanagatta pa je v svojem zapisu na spletni strani ubitennis.net (https://www.ubitennis.net/2020/04/novak-djokovic-champion-great-man/) poudaril, kako Đoković posebej rad nastopa tudi na turnirju v Rimu ter da ni prav, da ga teniško občinstvo v večjem delu zahodne Evrope, zlasti v primeru lanskega Wimbledona in izjemnega finalnega dvoboja z Rogerjem Federerjem, premalo spoštuje.