Đokoviću ne dišijo zjutraj jajca s slanino

Beograd - Potem ko so se v domačih teniških krogih razveselili vrnitve slovenskih adutov na igrišče ob pokalu Mime Jaušovec, v južni soseščini so igrali v Osijeku, v severni pa z Dominicom Thiemom, št. 3 svetovne lestvice, v Südstadtu pri Dunaju, se uradno najboljši igralec sveta Novak Đoković pripravlja za spektakel Adria Tour (Beograd, Zadar, Sarajevo, morda Banja Luka).



V enem od pogovorov zadnjih dni, in sicer za rubriko Wish&Go TV hiše Sportklub, pa so močno odmevale njegove besede o prehranjevalnih navadah. Poudaril je namreč, da pozna tekmece, ki si privoščijo močan zajtrk, denimo štiri cvrta jajca s slanino, sam ne sodi v to družbo. "Zjutraj mi je pomembna predvsem tekočina. Ko sem imel finale Wimbledona od dveh popoldan, sem skrbel za energijo s kuhano zelenjavo brez maščobe. Užival sem še v sadju in morda ovsenih kosmičih, to je pa tudi vse," je poudaril športnik, čigar omenjeni lanski spektakularni wimbledonski finale z Rogerjem Federerjem (Srb je zmagal po petih urah izjemnega boja) ostaja zapisan med športnimi vrhunski leta 2019.