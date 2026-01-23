Dopinška afera na Hrvaškem, vrhunska teniška igralka pozitivna na testu

Hrvaška teniška igralka Jana Fett je bila pozitivna na dopinškem testu in je zato od konca decembra suspendirana, sporočilo hrvaške teniške zveze navaja agencija Hina. Devetindvajsetletna igralka je bila pozitivna na tekmovanju Billie Jean King novembra v Varaždinu.

Mednarodna agencija za teniško integriteto, neodvisna organizacija, ki so jo ustanovile krovne mednarodne teniške zveze, je objavila, da je Fett suspendirana v okviru programa proti dopingu v tenisu. Fett je trenutno 189. igralka na lestvici WTA, najvišjo uvrstitev pa je zabeležila leta 2017, ko je bila na 97. mestu. Nastopila je na vseh štirih največjih turnirjih in se večkrat uspešno prebila skozi kvalifikacije.

Na lestvici WTA je trenutno najboljša hrvaška teniška igralka Antonia Ružić na 67. mestu, tik za njo pa je Petra Marčinko. Obe sta na prvem letošnjem turnirju za grand slam v Melbournu že izpadli, Marčinkova se je sicer prebila v drugi krog in tako dosegla enega izmed največjih uspehov v karieri. Donna Vekić, ki je bila v preteklosti na lestvici že na 17. mestu, je trenutno 109.