Dovolje je, s tehnologijo nad žaljive komentarje na družbenih omrežjih

Več kot 85 odstotkov teniških igralcev, ki so bili v zadnjem letu aktivni na družbenih omrežjih, se je soočilo z žaljivimi komentarji. Združenje teniških profesionalcev (ATP) pa je preprečilo, da bi približno 234.000 takšnih komentarjev doseglo igralce in navijače, je v četrtek sporočilo to teniško združenje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

ATP je do teh ugotovitev prišel z analizo več kot 3,7 milijona komentarjev na družbenih omrežjih združenja in igralcev. Analizo je izvedla pobuda Safe Sport, ki uporablja moderiranje na podlagi umetne inteligence in strokovno ocenjevanje groženj. Po navedbah združenja je bilo prepoznanih več kot 284.000 žaljivih komentarjev, od katerih jih je bilo več kot 82 odstotkov odstranjenih v realnem času. V prvem letu delovanja je program odkril in skril tudi več kot 162.000 komentarjev, ki so vsebovali »hude oblike nadlegovanja«.

»Dobrobit igralcev je v središču prizadevanj ATP za zaščito vseh udeležencev,« je nov pristop pokomentiral Andrew Azzopardi, direktor ATP za zaščito udeležencev. »Kar 234.000 prestreženih žaljivih komentarjev kaže na dejanski in oprijemljiv učinek, ki ga ima ta program vsak dan. Za spletno nadlegovanje ni prostora v tenisu. Še naprej bomo vlagali v tehnologijo, strokovno znanje in partnerstva, s katerimi ščitimo igralce, obenem pa bomo sodelovali s pristojnimi organi, da bi zagotovili, da odgovorne osebe za svoja dejanja odgovarjajo,« je dodal.

Najbolj agresivni so stavniki

Teniški igralci se morajo tako kot številni drugi športniki pogosto spopadati z jezo anonimnih spletnih nasilnežev, med katerimi je veliko takšnih, ki se ukvarjajo s športnimi stavami. Vendar spletno nadlegovanje ne prihaja zgolj s strani jeznih stavnikov. Ameriška teniška igralka Coco Gauff je v začetku tega meseca razkrila, da je bila med turnirjem na Kitajskem izpostavljena »neverjetni« količini rasističnih žalitev. Dogodek je obsodil tudi urad Združenih narodov za človekove pravice.

Mednarodna teniška organizacija World Tennis, žensko teniško združenje WTA, klub All England Club in Teniška zveza Združenih držav Amerike so uvedli sisteme za spremljanje spletnih vsebin, ki uporabljajo kombinacijo umetne inteligence in javno dostopnih podatkov za pomoč pri zaščiti igralcev. Tudi organizatorji odprtega prvenstva Francije so igralcem omogočili uporabo programske opreme, ki temelji na umetni inteligenci ter je namenjena blokiranju spletnega nadlegovanja in sovražnega govora, še pišejo pri Hini.