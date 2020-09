FOTO:Dramatičen razplet v ZDA: na vrhu prvič Avstrijec

Alexander Zverev je zapravil vodstvo v nizih z 2:0. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Kakšna predstava na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu! Privrženci tenisa – če bi se lahko zbrali v New Yorku – bi videli štiri ure in pet minut dolg spektakel, ki sta ga uprizorila sedmi in tretji igralec sveta, nemški igralecin njegov avstrijski kolega, v ZDA 5. in 2. nosilec turnirja v New Yorku.Avstrijec je dobil dvoboj s 3:2 (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6)), čeprav je zaostajal že z 0:2 v nizih. Toda nato se je zbral, najprej dobil tretji, nato četrti niz, na koncu pa po podaljšani igri še etega ter postal prvi avstrijski teniški igralec po– leta 1995 je bil najboljši v Franciji – z zmago na turnirjih za grand slam!Nemec je torej na najboljši možen način unovčil dejstvo, da v New Yorku ni biloinpa so izključili zaradi domnevno nešportne poteze, ko je z žogico zadel v obraz eno od stranskih sodnic.