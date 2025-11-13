Družina in fant me po naporih najbolj umirita

Novembra se dolga teniška sezona približuje svojemu koncu, a pred odhodom na počitnice so pred ženskimi reprezentancami še nastopi v tekmovanju za pokal Billie Jean King (BJK), nekoč znanem kot pokal federacij. Slovenke so zdaj že na prizorišču v Indiji, kjer se bodo za 1. mesto v skupini in uvrstitev na višjo raven v pomladni del pomerile v petek z Nizozemkami in nato še dan pozneje z gostiteljicami. Pogovarjali smo se z našo vodilno igralko Kajo Juvan, ki se je letos po lanski tekmovalni odsotnosti zelo uspešno vrnila na teniška igrišča.

Kaja, pred enim letom ste v Velenju ob igrišču stiskali pesti za našo teniško vrsto, ko je ta igrala z Nizozemkami. Kakšni so zdaj spomini na tisto obdobje in kako je v teh trenutkih, ko pričakujete novi reprezentančni nastop v vlogi udarne igralke?

Takrat je pri meni šlo za zavestno odločitev o začasnem umiku in seveda je drugače, ko nisi na igrišču, temveč ob njem. V tistih trenutkih sem razmišljala, kako bi sama odigrala tekmo. Težko mi je bilo, da nisem mogla dati prispevati reprezentanci več od zgolj navijanja.

Govorili ste mi, da radi tekmujete.

Drži kot pribito, to je neka stvar, ki je vedno v meni. Ne glede na igro ali športno panogo. In povsem iskreno vam povem: če res ne bi bilo nujno, ne bi nikoli v življenju nehala tekmovati. Tako sem res povsem jasno vedela, zakaj takrat v Velenju nisem mogla igrati. Bila sem žalostna, ker nam takrat ni uspelo premagati Nizozemk, ampak tudi če bi bila jaz na igrišču, ne bi to ničesar zagotavljalo.