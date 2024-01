Dve uri in pol se je Fritz dobro upiral, nato ga je Đoković zmlel

Odprto prvenstvo Avstralije se je prevesilo v odločilno fazo, prvi četrtfinale je odigral Novak Đoković, ki je po 3 urah in 48 minutah s 3:1 v nizih premagal Američana Taylorja Fritza, sicer 12. nosilca v Melbournu.

Tekma se je za Đokovića začela naporno, za prvo osvojeno igro je potreboval kar 16 minut, prvi niz je po podaljšani igri, ki jo je dobil s 7:3, osvojil šele po 86 minutah igre. V drugem nizu je Fritz zaigral še bolje in ga tudi dobil s 6:4, Američan je povzročal Srbu veliko preglavic s svojimi servisi, a mu je tudi Đoković vračal milo za drago.

Po več kot dveh urah in pol so Fritzu pošle moči, Đoković je v svojem neizprosnem slogu še pritisnil na plin in zadnja dva niza dobil s 6:2 in 6:3. Tudi takrat Fritz ni igral slabo, a je bil Srb enostavno premočan nasprotnik. Tekme bi bilo verjetno konec prej, če ne bi Đoković zapravil kar prvih 15 priložnosti za odvzem servisa, a ima za to veliko zaslug tudi Fritz, ki je serviral najbolje, ko je bilo to najbolj potrebno.

Taylor Fritz je nudil dober odpor, proti Đokoviću bi potreboval čudež. FOTO: William West/AFP

»Zaploskajmo Taylorju za odlično tekmo, že ko sem ga gledal proti Stefanosu Cicipasu, mi je bilo jasno, da me čaka težak dvoboj. Je izvrsten na servisu, eden najboljših na svetu, zato sem imel danes nekaj težav, drug drugemu sva vzela noge in energijo, bila je težka tekma,« je po dvoboju v pogovoru z domačim ljubljencem občinstva Nickom Kyrgiosom, ki zaradi poškodbe opravlja delo komentatorja in novinarja, povedal srbski teniški igralec.

Đoković lovi že svojo 11. zmago v Melbournu, v polfinalu ga čaka boljši v dvoboju Andrej Rubljov – Jannik Sinner.