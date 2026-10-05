Dvoboj z Đokovićem končal incident: Rusa diskvalificirali

Polfinalni dvoboj na teniškem turnirju v Pekingu med Novakom Dokovićem in Danilom Medvedjevom se je končal z diskvalifikacijo slednjega. Ruski igralec je namreč tik pred zaključkom iz jeze in nemoči udaril žogico med gledalce in pri tem enega nesrečno zadel v obraz oziroma oko.

Srbski šampion je tedaj vodil s 7:5 in 5:3 ter serviral za zmago in 146. finale na turnirjih ATP. Pri izenačenju na 15:15 je Medvedjev izgubil točko in žogico z udarcem poslal med gledalce. Zadel je gospoda v prvi vrsti, ki je po nekaj minutah zapustil dvorano v bolečinah. Glavni sodnik dvoboja Mohamed Lahyani je zaradi tega diskvalificiral Medvedjeva.

Novak Đoković bo igral v finalu Pekinga. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Đoković se bo v finalu pomeril z Avstralcem Alexom De Minaurom, ki se je v zaključno dejanje turnirja z nagradnim skladom 3,6 milijone evrov prebil, potem ko je Poljak Hubert Hurkacz v drugem nizu pri zaostanku 4:6 in 2:3 predal dvoboj.

Srbski veteran bo drugič letos igral v finalu po odprtem prvenstvu Avstraliji in skušal osvojiti 102. lovoriko v karieri. Đoković je nazadnje brez naslova v koledarskem letu ostal 2005, zadnji pokal pa je dvignil maja 2025 v Ženevi. Za dvanajst let mlajšega Avstralca bo to 22. zaključni dvoboj v karieri. Dobil jih je enajst, zadnjega letos v Rotterdamu.