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Tenis

Dvojno slovensko slavje, mlada asa navdušujeta na travi

Slovenska teniška igralca Žiga Šeško, zmagovalec mladinskega OP Avstralije, in Svit Suljić sta se prebila v polfinale turnirja J300 Roehampton.
Žiga Šeško odlično nastopa na turnirju v Roehamptonu. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Žiga Šeško odlično nastopa na turnirju v Roehamptonu. FOTO: Leon Vidic
Tim Erman
1. 7. 2026 | 13:16
1:48
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Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško znova dokazuje svoj razkošen talent. Na turnirju J300 Roehampton se je odlično izkazal in se je po zmagi nad Andrewom Johnsonom prebil v polfinale tekmovanja mladincev. 

Sedemnajstletni Hrastničan je kot četrti nosilec v dveh nizih (6:3, 6:3) hitro strl odpor Američana. Na dvoboju je odlično serviral, je vknjižil pet asov ter ni storil dvojne napake. Na celotnem tekmovanju, ki se igra na športnem kompleksu, kjer potekajo tudi kvalifikacije za sloviti wimbledonski turnir, mladi as še ni oddal niza. Poleg Šeška se je v polfinale med mladinci prebil tudi slovenski igralec Svit Suljić, ki je prav tako v dveh nizih premagal drugega nosilca turnirja Jamie Mackenzieja

V zadnjih letih je na turnirju v Roehamptonu slavila veliko igralcev, ki jim je uspel odličen preboj na turnejo ATP. Leta 2024 se je naslova veselil Španec Rafael Jodar, ki se je letos večkrat izkazal in slavil v Marakešu, Joao Fonseca, odlični 19-letni Brazilec ima v sovji vitrini že dve lovoriki in velja za enega najboljših mladih igralcev. V preteklosti so lovoriko v jugozahodnem delu Londona dvignili izvrstni tekmovalci, kot so Marin ČilićJo-Wilfried Tsonga in Gael Monfils.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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