Erranijeva in Vavassori slavila proti zvezdniškemu dvojcu

Italijana Sara Errani in Andrea Vavassori sta ubranila naslov v mešanih teniških dvojicah v New Yorku. Gre za del prenovljenega tekmovanja v okviru odprtega teniškega prvenstva ZDA. V finalu sta premagala poljsko-norveško navezo Igo Šwiatek in Casperja Ruuda ter osvojila glavno nagrado v višini milijona dolarjev (858 620 evrov).

Italijana sta dva dni intenzivnega dela na turnirju 16 ekip sklenila z zmago nad Šwiatek in Ruudom s 6:3, 5:7, 10:6. Bila sta najboljša med množico zvezdnikov, ki jih ni pritegnil le velik denarni sklad, temveč tudi možnost tekmovanja v mešanih dvojicah, preden se bo v nedeljo na igriščih Flushing Meadows začel glavni del turnirja v posamični konkurenci.

Nastopil je tudi Španec Carlos Alcaraz, a skupaj z Britanko Emmo Raducanu nista bila uspešna, prav tako se srbski velezvezdnik Novak Đoković ni najbolje znašel v paru z Olgo Danilović, partnerko slovenskega zvezdniškega vratarja Jana Oblaka.

Zvezdniška imena so privabila veliko občinstva, a se je na koncu izkazala za najbolj odločilno kemija med Italijanoma Erranijevo in Vavassorijem, ki sta letos osvojila tudi naslov na odprtem prvenstvu Francije. Errani je v govoru po osvojeni lovoriki omenila, da je igrala tudi v imenu drugih igralcev, specializiranih za dvojice, ki niso dobili priložnosti za nastop na turnirju. »Mislim, da je ta lovorika tudi za vse igralce dvojic, ki niso mogli igrati na tem turnirju,« je dejala, ko sta z Vavassorijem prevzela pokal. »Mislim, da je to tudi zanje.«

Iga Šwiatek je pote tekmi pohvalila taktično premetnost nasprotnikov. FOTO: Mike Frey/Imagn Images Via Reuters Connect

»To je igrišče, kjer vsakič, ko sem tukaj, dobim kurjo polt,« je še dejala Errani. Tudi Vavassori je užival v »neverjetnem vzdušju« in se zahvalil organizatorjem, da so mešane dvojice postavili v središče pozornosti. »Moram reči, da smo danes pokazali, da so dvojice odličen izdelek,« je dejal. »Mislim, da je bilo neverjetno igrati na tem igrišču s toliko ljudmi in se jim moram iz srca zahvaliti za vzdušje.«

»Čestitam,« je na podelitvi pokala dejala Šwiatek. »Dokazala sta, da so igralci mešanih dvojic taktično pametnejši od nas igralcev, ki igramo predvsem v posamični konkurenci. Ampak vztrajala sva do konca. Poskušala sva biti konkurenčna.«