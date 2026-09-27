Evropa še šestič na vrhu, tokrat je bila zmaga zanesljiva

Evropa je znova na vrhu Laverjevega pokala. V Londonu je v teniški različici golfskega Ryderjevega pokala s 13:5 premagala selekcijo sveta, odločilne tri točke pa je prispeval Alexander Zverev. Nemec je v zadnjem dvoboju s 7:6, 6:3 premagal Američana Learnerja Tiena in Evropi zagotovil šesto lovoriko v deveti izvedbi tekmovanja.

Evropejci pod vodstvom Yannicka Noaha so temelje za zmago postavili že prvi dan, ki so ga dobili s 3:1, po sobotnih dvobojih pa so vodili s 7:5. V nedeljo sta najprej Flavio Cobolli in Jakub Menšik s 7:5, 6:3 premagala Alexa de Minaurja in Taylorja Fritza, nato je delo dokončal Zverev. Nemec je na Laverjevem pokalu nastopil že sedmič in se šestič veselil skupne zmage.

»Že dve leti nisem dobil dvoboja na Laverjevem pokalu, zato sem vesel, da mi je tokrat uspelo. Veliko čestitk si zasluži tudi ekipa sveta, ki nas je ves čas držala v negotovosti,« je povedal Zverev. Priznal je, da mu je delo nekoliko olajšalo zavedanje, da je imela Evropa v rezervi še Carlosa Alcaraza: »To mi je dalo dodatno samozavest in sproščenost, da poskušam zmago zagotoviti že pred njim.«

Evropa je prve štiri izvedbe tekmovanja dobila v letih 2017, 2018, 2019 in 2021, nato je dvakrat slavil svet, evropska zasedba pa se je na vrh vrnila leta 2024. Svet je lani v San Franciscu osvojil svojo tretjo lovoriko, tokrat pa oslabljena zasedba kapetana Andreja Agassija ni bila kos favoriziranim Evropejcem. Jubilejna deseta izvedba Laverjevega pokala bo prihodnje leto v Los Angelesu.