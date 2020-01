FOTO:Federer: Igral sem, ker nisem imel česa izgubiti

Ljubljana



Đoković. Federer si zasluži spoštovanje

Novak Đokovic je v odlični formi. FOTO: Reuters

finale na turnirjih velikih štirih bo v Melbournu odigral Novak Đoković



Prvi niz je bil ključen



Američanka prvič v finalu

Sofia Kenin bo prvič igrala v finalu enega od turnirjev za veliki slam. FOTO: AFP

- Najuspešnejši srbski športnik v zgodovinije le še korak oddaljen od rekordne osme zmage na odprtem prvenstvu Avstralije. V prvem polfinalu je prepričljivo in v treh nizih s 7:6 (1) 6:4, 6:3 premagal zimzelenega. Drugi finalist bo znan jutri, ko se bosta v Melbournu pomerila Nemecin Avstrijec. V ženski konkurenci se bosta za prvo zmago na uvodnem turnirju za veliki slam sezone pomeriliinPo vodstvu s 4:1 in treh zapravljenih priložnostih za povišanje prednosti na 5:1 je bil Federer še krepko v igri za veliko dejanje. Po izgubljeni podaljšani igri prvega niza, v kateri mu je Đoković prepustil le točko, je bil od morebitnega preboja v finale zelo, zelo daleč.Gladko izgubljeni dvoboj (113:93 v točkah) po dveh urah in osemnajstih minutah igre, potem ko je naslednja dva niza izgubil s 4:6 in 3:6, izpostavlja naslednje vprašanje: je bil veliki Švicar v Avstraliji zadnjič v izjemni karieri tako blizu finala, kaj šele zmage na enem od velikih slamov?»Roger si zasluži spoštovanje za odločitev, da bo igral, saj je bilo očitno, da je poškodovan,« je bil 32-letni Srb v nasprotju z razpletanjem dvoboja na igrišču spoštljiv po zmagi, po kateri je izpostavil morda ključno podrobnost, ki je šest let starejšemu tekmecu ukradla možnost enakovrednega dvoboja.Že Rafael Nadal je po porazu z mlajšim Dominicom Thiemom priznal, da v tesnih dvobojih razliko dela tudi razlika v letih. Pri Federerju, ki je že krepko v 39. letu starosti, je ta starostna omejitev še toliko bolj očitna. Zato so Federerjeve možnosti za morebitno 21. zmago na turnirjih velike četverice bržkone minimalne.»Po natančnejšem pregledu načete stegenske mišice sem imel le 'tri odstotke' možnosti proti Đokoviću. Igral sem, ker nisem imel česa izgubiti,« je povedal poraženec, ki v izjemni karieri ni imel prav veliko resnejših poškodb. V zadnjih letih je zelo skrbno izbiral turnirje in je poskušal čim bolj ohranjati svežino.Federerju je naporni četrtfinalni dvoboj v petih nizih z Američanompovzročil preveč gorja, da bi se lahko resneje postavil po robu perfekcionistu, kot je v Melbournu znova nabrušeni Đoković. Ta bo v nedeljo zjutraj odigral že 26. finale na turnirju velikih štirih.Beograjčan s stalnim prebivališčem v Monte Carlu je vedel, da bi mu preboj v finale olajšala zmaga v prvem nizu. »Roger je začel odlično, zato sem bil nekoliko živčen, toda pomembno je bilo, da sem osvojil prvi niz,« je potrdil, da je imel prvi niz ključno vlogo pri taktični pripravi za jubilejni 50. dvoboj. Federer ni bil v stanju, da bi lahko s telesno izjemno pripravljenim Đokovićem odigral štiri ali pet enakovrednih nizov, zato je bil 27. poraz v medsebojnih dvobojih neizbežen. Najbrž pa niti drugačen razplet prvega niza ne bi ustavil razigranega in psihično izjemno stabilnega Srba.Avstralski teniški navdušenci bodo morali počakati še najmanj eno leto na domače zmagoslavje v ženskem delu turnirja. Krivec za podaljšanje šampionske suše v 41. leto je ameriška Rusinja, ki je po eni uri in 45 minutah s 7:6 (6), 7:5 premagala prvo postavljeno igralko»Brez besed sem. O tem trenutku sem sanjala, vse odkar sem kot petletna deklica prijela v roko teniški lopar,« je bila vzhičena v Moskvi rojena 21-letna Keninova, ki se bo v svojem prvem finalu velikega slama pomerila z. V Venezueli rojena Španka je bila v dvoboju nekdanjih št. 1 ženskega tenisa s 7:6 (8) in 7:5 po dveh urah in petih minutah boljša od Romunke»Zelo sem vesela vnovične uvrstitve v finale. Toda do zmage je še dolga pot,« je bila vesela zmagovalka dveh turnirjev za veliki slam, Roland-Garrosa (2016) in Wimbledona (2017).Zanimivo, v obeh dvobojih sta bili zmagovalki boljši za tri točke. Keninova z 81:78, Muguruzova z 90:87.