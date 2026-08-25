Legende tenisa se zaradi OP ZDA za kratek čas vračajo na igrišče

Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice in Andre Agassi, John McEnroe ter Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za grand slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi v Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega »tedna za navijače«, zanj pa bo to le uvertura v razburljiv teden, ko bo vstopil v teniški hram slavnih v Newportu. Federer, Agassi, McEnroe in Roddick so pustili globoke sledi na velikem teniškem turnirju v velikem jabolku, skupaj so osvojili 12 naslovov v posamični konkurenci.

Andre Agassi je svojo zadnjo profesionalno tekmo odigral pred 20 leti. FOTO: Ossian Shine/Reuters

»Ne bomo igrali na tri dobljene nize. Upam, da bo to za igralce zabaven dvoboj, prav tako za ljubitelje tenisa, ki nas bodo znova videli na igrišču,« je o dogodku dejal Federer ter dodal, da pričakuje sproščen in spoštljiv dvoboj.

Federer je na stadionu Arthur Ashe nazadnje nastopil leta 2019, ko je v četrtfinalu izgubil proti Bolgaru Grigorju Dimitrovu. Po tem porazu še ni razmišljal o koncu kariere. Številne poškodbe so mu nato preprečile nastopa v letih 2020 in 2021, zadnji uradni dvoboj je v svoji bogati karieri odigral septembra 2022 na Laverjevem pokalu.

Federer je ob mnogih vprašanjih sedaj odločno zavrnil namigovanja o morebitni vrnitvi v profesionalni tenis. »Preveč je ovir za vrnitev na igrišče, poleg tega pa sem tudi preveč zaposlen z vzgojo svojih štirih otrok. Zdaj sem samo navijač in preprosto uživam v spremljanju tenisa,« je še dodal 45-letni Švicar, ki je petkrat zmagal na slovitem turnirju v New Yorku. V Wimbledonu je slavil osemkrat, na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu šestkrat, na odprtem prvenstvu Francije v Parizu pa enkrat.