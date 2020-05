Federer namenil skoraj milijon evrov Afričanom

Bern – Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je pomoči potrebnim v Afriki prek svoje fundacije namenil milijon dolarjev (930.000 evrov) v boju z novim koronavirusom To je danes sporočila Fundacija Rogerja Federerja na svoji spletni strani. S tem denarjem želi pomagati 64.000 otrokom in njihovim družinam, ki živijo v pomanjkanju hrane.



Po navedbah fundacije velika večina teh otrok običajno prejme obrok hrane v šolah, ki pa so zdaj zaradi pandemije koronavirusa zaprte. Švicarjeva fundacija je sicer najbolj dejavna prav na črni celini, saj se ukvarja s številnimi izobraževalnimi projekti v Bocvani, Malaviju, Namibiji, Zambiji, Zimbabveju in Južnoafriški republiki, domovini Federerjeve matere. V zadnjih 16 letih je pomagala do izobrazbe poldrugemu milijonu otrok.