FOTO:Federer: »Nekega lepega dne bom končal kariero, ne pa tudi življenja«

Ljubljana – Po večletni prevladi ameriškega boksarskega šampiona Floyda Mayweatherja (2012, 2014, 2015 in 2018) ter nogometnih zvezdnikov, Portugalca Cristiana Ronalda (2016 in 2017) in Argentinca Lionela Messija (2019), se je prvič na vrh najbolje plačanih športnikov zavihtel tudi teniški igralec. Na nedavno objavljeni Forbesovi lestvici namreč po novem kot številka 1 kraljuje Roger Federer.Po izračunih novinarjev priznane ameriške poslovne revije Forbes je 38-letni Švicar v dvanajstih mesecih zaslužil 106,3 milijona dolarjev (95,1 milijona evrov), 1,3 milijona $ več kot drugouvrščeni Ronaldo in 2,3 milijona $ več kot ...