Federer od Edberga in Beckerja prejel pomemben klic

Sloviti Roger Federer je novi član Mednarodne teniške dvorane slavnih. Štiriinštiridesetletni Švicar je edini kandidat, ki je prejel dovolj podpore v kategoriji igralcev, in se je v hram slavnih prebil že v prvem letu, ko je za uvrstitev izpolnjeval vse pogoje.

Federerja sta o izvolitvi prek klica obvestila Šved Stefan Edberg in Nemec Boris Becker – teniška igralca, ki sta navdihovala 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. Federer je ob sprejetju priznal, da mu je v veliko čast stati ob boku največjih teniških igralcev. »V veliko čast mi je, da sem sprejet v Mednarodno teniško dvorano slavnih in da lahko stojim ob boku številnih velikih prvakov te igre,« je povedal Federer in dodal: »V svoji karieri sem vedno cenil zgodovino tenisa in zgled tistih, ki so prišli pred mano.«

Švicar bo uradno sprejet v dvorano slavnih prihodnje leto, ko bo konec avgusta v Newportu na Rhode Islandu potekala slavnostna razglasitev. »Veselim se, da bom avgusta prihodnje leto obiskal Newport in skupaj s teniško skupnostjo proslavil ta poseben trenutek,« je povedal Federer.

Naslednje leto bodo odločali tudi o Sereni Williams

Federer je vrh teniške lestvice zasedal kar 310 tednov – več tednov je kraljeval le srbski zvezdnik Novak Đoković –, prvi igralec sveta pa je bil rekordnih 237 tednov zapored. Osvojil je 103 naslove med posamezniki in je bil prvi igralec, ki je vsaj 20-krat slavil na turnirjih velike četverice. Prav tako so ga teniški privrženci rekordnih 19 let zapored izbrali za najbolj priljubljenega igralca. Svojo zadnjo uradno tekmo je odigral leta 2021 na turnirju v Wimbledonu.

Poleg nekdanjega prvega igralca sveta sta se za vstop v elitni klub potegovala tudi zmagovalec odprtega prvenstva ZDA leta 2009 Juan Martin del Potro in štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Svetlana Kuznetsova. O vstopu obeh se bo odločalo tudi naslednje leto, pridružili pa se jima bosta tudi zmagovalka 23 turnirjev velike četverice Serena Williams in Avstralka Ash Barty.