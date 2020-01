Federer: Rafa in Nole me bosta prehitela

Melbourne – Z odprtim prvenstvom Avstralije, ki se je v Melbournu začelo ponoči po srednjeevropskem času, se v moškem tenisu spet odpira vprašanje, ali bodo največji štirje turnirji tudi letos minili v znamenju velike trojice, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića in Rogerja Federerja, ki so osvojili vse grand slame v zadnjih treh sezonah. Hkrati pa bo seveda zanimivo spremljati, kako se bo letos razpletel njihov troboj z velikimi naslovi, saj jih ima Federer tačas 20, Rafa 19 in Nole 16.



Švicar je prvo lovoriko za grand slam osvojil v Wimbledonu 2003, Španec na Roland Garrosu 2005, Srb pa na OP Avstralije 2008, drugim igralcem so v tem obdobju pripadale zgolj drobtinice, vprašanje, kdaj bo njihova vladavina končana (prekinjena), je vedno bolj žgoče, pri čemer je za trojico drugo triletno obdobje, v katerem je pobrala vse velike naslove. Prvič se je to zgodilo v sezonah 2006, 2007, 2008, drugič torej dobro desetletje pozneje, mladi ne pridejo blizu, četudi so vsi trije že krepko zakorakali v četrto desetletje, Federer pa tako ali tako šteje že 38 let. Ne glede na to, da se nekateri tekmeci približujejo (Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedjev), bi bilo presenečenje, če naslov v Melbournu ne bi pripadel enemu od članov velike trojice, kot favorit bo danes (v dvoboju Jan-Lennardom Struffom) turnir začel Đoković, sicer že sedemkratni avstralski zmagovalec.



Precej manjše se zdijo Nadalove možnosti, pri čemer ima Španec sploh prvo priložnost, da se na večni lestvici po številu naslovov za grand slam izenači s Federerjem. Bržčas se bo to prej zgodilo na Roland Garrosu, kjer ima že 12 lovorik, je pa Švicar prepričan, da ga bosta tako Rafa kot Nole slej ko prej prehitela. »Glede na to, kako se stvari odvijajo, bosta Rafa in Novak osvojila več slamov od mene, saj sta res odlična. V sezoni 2019 sta bila izjemna in mislim, da je pred njima še nekaj vrhunskih let. V bistvu bo prav zanimivo spremljati, koliko časa še lahko zdržita v takšnem ritmu, na koliko grand slamih še lahko zmagata,« pravi Federer, ki mu ni povsem vseeno, da ga bosta (če ga bosta) velika tekmeca prehitela, kar je normalno, bo pa na koncu zadovoljen tudi s 3. mestom na tej lestvici.



Federer je zadnji veliki slam osvojil pred dvema letoma prav v Avstraliji, lani je v wimbledonskem trilerju proti Đokoviću za las ostal brez lovorike in kaj lahko, da je bila to tudi njegova zadnja priložnost. »Vse, kar sem osvojil po 15. naslovu, je bil bonus, sploh pa vse po poškodbi kolena 2016,« pravi Federer, ki je s 15. naslovom v Wimbledonu 2009 na 1. mestu prehitel Peta Samprasa, za katerega se je nekoč zdelo, da bo večni rekorder. Federer pred OP Avstralije letos še ni igral, kot pravi, pa so njegova pričakovanja tokrat precej nizka.

Tudi Kaja Juvan

Potem ko so imeli trije slovenski igralci – Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene – neposredno zagotovljen nastop v glavnem žrebu, si je tega skozi kvalifikacije priigrala še Kaja Juvan. V odločilnem kolu je s 6:3, 6:3 premagala šesto nosilko Natalijo Vihljancevo in bo na ta način tretjič zaigrala med najboljšimi na velikem slamu. Lani je namreč premierno na Roland Garrosu, nato še v Wimbledonu, medtem ko je OP ZDA izpustila zaradi mature, tako da bo OP Avstralije njen prvi grand slam na trdi podlagi. Danes jo v jutranjih urah čaka dvoboj z ukrajinsko vrstnico Dajano Jastremsko, ki pa je 22. igralka sveta.