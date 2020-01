Federer se je komaj pretolkel do plenilca Đokovića

Ljubljana

dvobojev na velikih slamih sta doslej igrala Federer in Đoković, ki je boljši s 26:23

Izgubil boljši po točkah



Upokojena teniška igralka Španka Conchita Martinez in upokojeni hrvaški as Goran Ivanišević, ki je zdaj v trenerskem štabu Novaka Đokovića, sta se v Melbournu prijazno nastavila fotografom ob objavi, da bosta bila sprewjeta v teniško hišo slavnih. FOTO: AFP

Domača junakinja še korak bliže finalu

- Prvi polfinalni dvoboj uvodnega turnirja za veliki slam v Melbournu ponuja posladek:. Upanje na še eno epsko, že 50. soočenje med Švicarjem (23 zmag) in Srbom (26) pa je lahko previsoko po močno raznolikem četrtfinalu: 38-letni Federer se je reševal kot maček z devetimi življenji in ubranil sedem zaključnih žogic proti Američanuza zmago s 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3. Đoković je bil šampionski, njegov kanadski izzivalecni mogel preprečiti zanesljivega poraza s 4:6, 3:6, 6:7 (1).V prvem in petem nizu je Federer deloval kot švicarska ura. Vmes je imel mehanizem zastoje, ki so Sandgrena, 100. igralca na lestvici ATP in četrtfinalista tudi pred dvema letoma, približale največji zmagi v devetletni karieri v teniški karavani. V drugem in tretjem nizu je Federerju oddal le po dve igri, v četrtem pa dočakal prvo zaključno žogico, drugo, tretjo ... Nato še štiri v podaljšani igri!?»Ni šlo. Pri eni točki je bil agresiven, pri nekaterih pasiven, odlično je predvideval moje poteze in dvakrat sijajno vrnil udarec. Res mu lahko samo čestitam,« je deset let mlajši Američan bolj hvalil najboljšega igralca v zgodovini kot grajal sebe. »Ne čutim, da bi naredil karkoli narobe, a sem čustveno in telesno utrujen,« je še dodal Sandgren in se ni zmotil veliko. Po skupno osvojenih točkah je bil celo boljši s 161:160. A kaže, da je pomagal Đokoviću. Federer je že v drugem nizu potreboval zdravniško pomoč, še prej je izgubljal živce in se z ostrim jezikom lotil srbske sodnicePo vseh peripetijah in hoji po robu prepada je le prišel do zmagovitega zaključka in rekordnega 15. polfinala v Melbournu.»Včasih je treba imeti tudi srečo. Upal sem, da ne bo dosegel točke in da se bom morda lahko vrnil. Igral je v svojem ritmu, sam pa sem imel srečo. Te zmage si nisem zaslužil,« je bil iskren Federer, ki ni mogel skriti tega, da je po 14 izgubljenih nizih v zadnjih treh dvobojih načet in utrujen ter da se bo v slabih 48 urah težko toliko spravil k sebi, da bi lahko ustavil plenilskega Đokovića.Teniško vrhunstvo, izraženo v natančnosti, potrpežljivosti, zbranosti in ne nazadnje tudi v tehničnih izvedbah, je Raonić okusil v vsakem nizu. V prvem in drugem je Srb izkoristil prvi in edini priložnosti za »break«, v podaljšani igri pa je bil enostavno neprebojna skala. Bombarderju Raoniću, ki se je lahko tolažil le z večjo uspešnostjo pri servisih (17:4 v asih), je prepustil le točko.»Počutil sem se odlično. Vedel sem, da moram vrniti čim več žog in dobro servirati, da ne zaidem v težave,« je bil Đokovićev učinkoviti recept. V točkah je Črnogorca ugnal s 125:104.Prva nosilka in prva z lestvice WTAohranja teniško evforijo med domačimi navijači. Z zmago protis 7:6 (6), 6:2 je že izboljšala svoj najboljši dosežek v Melbournu, lanski četrtfinale. Na poti do finala ji bo nasproti stala druga novinka med štirimi najboljšimi, ameriška Rusinja. Ta je s 6:4, 6:4 izločila 78. na lestvici. Tunizijka na velikih slamih še nikoli ni prišla dlje kot do tretjega kola. Keninovi se ponuja priložnost za oddolžitev. Doslej je bila najboljša v Parizu, kjer jo je v 4. kolu s 6:3, 3:6, 6:0 premagala poznejša zmagovalka odprtega prvenstva Francije Bartyjeva.