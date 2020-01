Federer za 102. zmago v Melbournu sedemkrat ušel porazu

Ljubljana

V tretjem nizu je Rogerju Federerju pomagala tudi zdravniška pomoč. FOTO: AFP

Klepačeva končala slovenske nastope

Andreja Klepač je skupaj s Francozom Edouardom Roger-Vasselinom izgubila v osmini finala v mešanih dvojicah, s čimer je zaokrožila slovenske nastope na odprtem prvenstvu Avstralije. Od slovensko-francoske naveze sta bila s 6:3, 4:6, 10:8 boljša Tajvanka Latisha Chan in Hrvat Ivan Dodig.



Tennys Sandgren še zlepa ne bo pozabil, kako sijajno priložnost je izpustil iz rok. FOTO: AFP



Prvi ženski polfinale Barty – Kenin

je prvi polfinalist odprtega prvenstva Avstralije. Švicar je v prvem velikem slamu sezone po hudem boju, 3 urah in 31 minutah s 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3 strl odpor 28-letnega Američana. Dvajsetkratni zmagovalec največjih teniških turnirjev je hodil po robu kot že dolgo ne. Avtsajder Sandgren, ki je v teniški karavani od leta 2011 in ima negativno bilanco zmag (32) in porazov (45) ter je doslej zaslužil 2 milijona evrov, je v četrtem nizu zapravil kar sedem zaključnih žog.Šestkratni zmagovalec Melbourna Federer je imel tudi »več sreče kot pameti« proti 100. igralcu na lestvici ATP.»Včasih moraš imeti srečo, jaz sem jo imel,« je priznal Federer in dodal, da je lahko le upal, da bo tekmec v zaključnih žogicah pogorel. »Samo ohranjal sem mirnost in upal, da ne bo dosegel točke, jaz pa ohranil žogico v polju. Nisem si zaslužil napredovanja,« je bil odkrit 38-letni veteran, ki je v tretjem nizu zabredel v težave s poškodbo. Zdelo se je, da bo utrujenost terjala davek.»Začutil sem bolečine v preponi in moral zaprositi za zdravniško pomoč. Nikoli ne želim poklicati zdravnika na igrišče, saj s tem tekmecu pokažem slabost. Na srečo sem odšel z igrišča ob težavah s prepono, saj tako nihče ne ve, kaj je pravzaprav narobe,« je o svojih težavah povedal Federer, ki je v Melbournu dosegel že 102. zmago in se bo v polfinalu pomeril zali. Srb in Kanadčan bosta čez nekaj minut začela dvoboj.Prvi polfinalistki v ženski konkurenci sta prva nosilkain štirinajsta. Avstralka je bila po 1 uri in 44 minutah boljša od Čehinjes 7:6 (6), 6:2, Američanka pa je za svoj prvi polfinale na velikih slamih s 6:4, 6:4 premagala Tunizijko