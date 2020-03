Federer: Sem doma in že lep čas se nisem z nikomer rokoval

Lozana – Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer, ki okreva po februarski operaciji desnega kolena, je prek videoposnetka nagovoril navijače in jih pozval, naj upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Dejal je, da se tudi sam zadržuje doma in da se že lep čas ni z nikomer rokoval.



»Upoštevajmo dvometrsko varnostno razdaljo, ne rokujemo se in ostanimo doma. Nihče si ne želi popolne karantene, kar bi pomenilo, da ne bi smeli niti za trenutek iti ven. Zato upam, da vsi jemljete zadeve skrajno resno,« je dejal zmagovalec 20 turnirjev za veliki slam.

Povsod brez tenisa

Federer je že takoj po operaciji napovedal, da ne namerava nastopiti na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu ter da se bo pripravil na sezono na travi in nastop v Wimbledonu. A je trenutno tenis tako kot ostali šport ohromljen zaradi pandemije koronavirusa. Vsi teniški turnirji so ustavljeni do 7. junija. Prireditelji peščenega turnirja v Parizu so Roland Garros prestavili na september, ko je sicer na sporedu tudi Laverjev pokal.



»Trenutno si pogosteje kot običajno umivam roke. Mislim, da je zdaj še toliko bolj pomembno, da smo uvidevni eden do drugega in si pomagamo, ker s tem pomagamo našim starejšim generacijam,« je sporočilo, ki ga je navijačem poslal Federer.