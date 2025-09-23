Federer: ura za 1,3 milijona evrov

Čeprav so od tekmovalnega slovesa velikana teniške igre Rogerja Federerja naokrog že tri leta, je ta švicarski zvezdnik še naprej pogosto v svetu športa in pod vidnimi žarometi različnih družabnih dogodkov. Tokrat je bil med gosti ekshibicijskega tekmovanja v San Franciscu med selekcijama Evrope in drugih celin za pokal Roda Laverja.

Federer je užival v družbi dolgoletnih znancev, ni pa ostal neopažen z luksuzno ročno uro znamke Rolex, sicer enega njegovih pokroviteljev. Njena vrednost po navedbah v dnevniku Basler Zeitung znaša 1,3 milijona evrov, gre pa za enega redkih modelov z belim zlatom in modrim safirjem.

V Kaliforniji je Švicar potrdil, da spet pogosteje drži v roki lopar ter da razmišlja o vrnitvi na igrišče skupaj s svojim velikim prijateljem in teniškim tekmecem Rafaelom Nadalom. Pomerila naj bi se nekajkrat zapored. »Turnejo bi lahko poimenovala 'Fedal',« je z nasmehom dejal Federer.