FOTO:Finale bo nemško-avstrijski

Dominic Thiem lovi svoj prvi veliki slam. FOTO: Robert Deutsch/USA TODAY Sports

- Finale OP ZDA v tenisu prinaša dvoboj med Nemcemin Avstrijcem. Zverev je po zaostanku z 0:2 v nizih s 3:2 premagal(3:6, 2:6). Thiem je s 3:0 ugnal. Finale bo v nedeljo.Danes se bosta finalu pri ženskah pomeriliinThiem se je po polfinalni zmagi nad lanskim finalistom Medvedjevom s 6:2, 7:6 (7) in 7:6 (5) prvič v karieri prebil v finale OP ZDA v New Yorku. Drugi nosilec je obenem postal prvi avstrijski finalist v zgodovini US Opna. Thiem se je tako četrtič v karieri prebil v finale enega od turnirjev velike četverice, za zdaj še ni osvojil nobenega.Že pred njim si je kot prvi finale na štadionu Arthurja Asha priigral 23-letni Zverev, ki je s tem postal najmlajši finalist po Srbuleta 2010 s prebojem v finale grand slama. Obenem je prvi nemški finalist turnirja velike četverice poleta 2003 na OP Avstralije.Zverev, sicer peti nosilec letošnjega OP ZDA, si je svoj prvi finale grand slama priigral po petih nizih z zmago nad 20. nosilcem Špancem Pablom Carrenom Busto s 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.