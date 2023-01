Finale OP Avstralije: Đoković v treh nizih do teniške večnosti

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu je s 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) po dveh urah in 56 minutah premagal Grka Stefanosa Cicipas. Petintridesetletni Beograjčan je tako še desetič dvignil pokal Normana Brookesa, na večni lestvici pa se je z 22 naslovi izenačil s Špancem Rafaelom Nadalom.

Animacija vseh točk dvoboja, posnetek zadnje točke za zmago Đokovića, podelitev in odmevi:

»Najprej moram povedati, da me je Stefanos s svojimi besedami ganil, hvala ti, to iskrenost res cenim. Čeprav sva rivala, to še ne pomeni, da se ne smeva spoštovati. Čestitam ti za odličen turnir in škoda za danes, to je bila res izvrstna bitka. To gotovo ni bil tvoj zadnji finale, pred seboj imaš še veliko časa, gotovo več kot jaz …« je po prejemu lovorike na igrišču poraženega Cicipasa nagovoril Đoković.

Cicipas: Ti si največji »Ne vem, kaj naj sploh rečem. Mislim, da tvoji dosežki govorijo zase,« je sprva Đokovića pohvalil Cicipas. Do tekmeca je bil Grk v govoru po dvoboju spoštljiv in se mu zahvalil za prispevek k modernemu tenisu. »Cenim, kaj vse si storil za tenis. Tudi sam sem boljši igralec, ko igram proti tebi. Imel sem privilegij, da sem odigral veliko zahtevnih dvobojev, ti pa iz mene vedno izvlekel tisto najboljše. Si največji, ki je kdajkoli držal v rokah lopar,« je še dodal 24-letni Grk.

»Grčija in Srbija sta relativno majhni državi brez neke velike teniške tradicije, midva nisva imela vzornikov, ki bi dosegli takšne ravni v profesionalnem tenisu. To naj bo tudi sporočilo kateremu koli mlademu igralcu na svetu, ki sanja o tem, da bi bil zdaj na najinem mestu – sanjajte na veliko! Ne menite se za mnenja drugih, ni važno, od kod prihajate. Več kot imaš v otroštvu ovir, bolje si pripravljen na vse izzive in s Stefanosom sva živa dokaza tega. Naj vam nihče ne vzame sanj, zalivajte jih tako, kot bi zalivali rože,« se je razgovoril Đoković.

Smeh Ivaniševića na tribuni

»Kakšno popotovanje je za menoj, za mojo družino in ekipo. Ne vem, kje bi začel … Vem, da morate kdaj prenašati moje najtemnejše plati na in ob igrišču, cenim to. Zakaj se smejiš, Goran (trener Ivanišević, op. a.)? (smeh) Ta trofeja je tudi vaša in zahvaljujem se vam iz dna srca. Moram reči., da je bil to eden najtežjih turnirjev, ki sem jih kadarkoli odigral, glede na okoliščine, potem ko lani nisem igral in sem se letos vrnil. Zahvalil bi se vsem ljudem, ki so poskrbeli, da se počutim dobrodošlo. Hvala tudi legendarnemu Rodu Laverju, v čast mi je bilo nocoj igrati pred njegovimi očmi, hvala vam, gospod. To je, glede na okoliščine, morda celo največja zmaga v mojem življenju. Upajmo, da se vidimo tudi naslednje leto,« je sklenil srbski as.

Đoković je v Melbournu slavil še v letih 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021. Po lanski deporatciji pa je ohranil niz nepremaganosti na igriščih Melbourne Parka. Zdaj je ta dolg že rekordnih 28 tekem, nazadnje pa je izgubil v četrtem kolu leta 2018, ko ga je ugnal Južni Korejec Hyeon Chung. Ob desetih naslovih na OP Avstralije ima Đoković še sedem naslovov v Wimbledonu, tri na OP ZDA ter dva na Roland-Garrosu.

Srbski zvezdnik in lanski zmagovalec Nadal imata tako dva naslova prednosti pred Švicarjem Rogerjem Federerjem na večni lestvici naslovov na grand slamih. Naslednji je nato po številu uspehov na grand slamih Američan Pete Sampras s 14. Za Beograjčana je bila to že 93. turnirska zmaga v 132. finalu. Samo na grand slamih je teh odigral kar rekordnih 33 in je dvotretjinsko uspešen. Za nameček bo po zmagi v Melbournu na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP znova prvi igralec sveta in začel še 374. teden na vrhu razpredelnice.

Tokrat bolj enosmerno kot v Parizu

Đoković je proti Cicipasu slavil enajstič na skupno 13 medsebojnih obračunih, hkrati pa je bila to že deseta zaporedna zmaga nad 11 let mlajšim tekmecem, med njimi sta tudi oba Cicipasova poraza v finalih turnirjev velike četverice. Pred nedeljskim obračunom sta se namreč tekmeca pomerila tudi leta 2021 na Roland-Garrosu. Tam je Cicipas vodil z 2:0 v nizih, a je nato Đokoviću uspel preobrat za drugo slavje na pariškem pesku.

Tokrat je bila zgodba drugačna. Srbski zvezdnik je že od samega začetka pretil na Cicipasov servis in v četrti igri prišel do njegovega odvzema. Prednost je zanesljivo zadržal, saj je v prvem nizu izgubil le eno točko ob zadetem prvem servisu (17/18). V drugem je Atenčan zaigral bolje in dobival vse več daljših izmenjav. Beograjčan se je vse bolj mučil, v deseti igri pa je ubranil žogico za izenačenje v nizih Grka. Drugi niz je odločila podaljšana igra, v kateri sta oba napravila precej neizsiljenih napak. Nekoliko bolj zbran je bil vendarle Srb, ki jo je dobil s 7:4.

Tretji niz se je po daljšem premoru začel z »breakom«, za katerega je Grk potreboval skoraj dve uri. Je pa prednost takoj izpustil iz rok, ko je Đoković zaigral bolje. Ta je ohranjal korak prednosti pred Grkom, od uvodnega odvzema servisa pa je le redko izgubljal točke s svojim začetnim udarcem v tem pogledu nanizal kar 17 zaporednih točk. Dobro je serviral tudi Grk, zato je tudi tretji niz odločila podaljšana igra. Hitro je s 5:0 povedel Đoković, nato pa se je Grk približal, a ni uspel preprečiti tekmečevega desetega slavja na štadionu Roda Laverja.

