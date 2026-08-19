Finalista Wimbledona začasno izključili zaradi uživanja kokaina

Mednarodna agencija za integriteto v tenisu (Itia) je začasno suspendirala teniškega igralca Nicka Kyrgiosa, leta 2022 finalista Wimbledona. Avstralec je vzorec oddal 22. junija med turnirjem ATP na Majorki. Ta je bil pozitiven, v njem so odkrili sledi benzoilekgonina. Gre za presnovek kokaina, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Laboratorij, akreditiran pri Svetovni protidopinški agenciji (Wada), je prisotnost benzoilekgonina, metabolita kokaina v vzorcu potrdil 17. julija,« so sporočili iz Itie.

Kyrgios se je v izjavi v svoji zgodbi na Instagramu opravičil prijateljem in družini ter prevzel polno odgovornost za, kot je dejal, velikansko napako.

Kyrgios, čigar nesporni talent sta zasenčila težaven značaj in poškodbe, je na Instagramu obžaloval kršitev pravil. »Žal mi je zaradi mojih navijačev, družine, sponzorjev in vseh, ki so mi blizu. Predvsem pa mi je žal zaradi otrok, ki me spremljajo. Zavedam se, kakšen zgled to daje, in sem močno razočaran.«

Kyrgios, ki se ponaša z močnim servisom in silovitimi udarci z osnovne črte, je na turneji ATP osvojil sedem naslovov med posamezniki, leta 2016 pa se je povzpel na 13. mesto svetovne lestvice. Njegov največji uspeh je bil nastop na wimbledonski travi leta 2022, ko se je prebil v finale, v katerem je v štirih nizih izgubil proti Novaku Đokoviću.

Njegov največji uspeh je bil nastop na wimbledonski travi leta 2022, ko se je prebil v finale. FOTO: Toby Melville/Reuters

Kljub talentu je bil to njegov največji dosežek. Preboj med najboljše so mu preprečile tudi številne poškodbe. Seznam poškodb se bere kot medicinska enciklopedija, spopadal se je s hudimi poškodbami desnega komolca, levega zapestja, kolka, kolen, ramen in ključnice. Prestal je številne operacije, med katerimi je bila najresnejša popolna rekonstrukcija desnega zapestja leta 2024.

Kot je dejal, so poškodbe terjale velik davek, tako fizično kot psihično. »Nič od tega ne opravičuje mojega ravnanja,« je dejal glede pozitivnega dopinškega testa. »Vendar pa je dobra novica ta, da me je to streznilo. Žal mi je, trdo bom delal in vrnil se bom še boljši.«

Trenutno zaseda 919. mesto na svetovni lestvici ATP, v zadnjih letih pa je redko nastopal v konkurenci posameznikov.

Kyrgios sodi med peščico igralcev, ki so na turneji odigrali dvoboje in premagali dolga leta najboljše štiri igralce prejšnjega obdobja. Vzel je skalpe Đokoviću, Rogerju Federerju, Rafaelu Nadalu in Andyju Murrayju.