Finalistka Wimbledona izpadla, v New Yorku presenečenje tudi za deveto nosilko

Čehinja Karolina Muchova, finalistka nedavnega Wimbledona, je nastope na odprtem prvenstvu ZDA končala že v tretjem krogu. Sedmo nosilko je s 6:3 in 7:5 izločila Američanka Emma Navarro. Poslovila se je tudi deveta nosilka, Ukrajinka Elina Svitolina, medtem ko so med moškimi napredovali vsi glavni favoriti.

Muchova se je na prejšnjih treh izvedbah turnirja v New Yorku uvrstila najmanj v četrtfinale, v letih 2023 in 2024 pa je prišla vse do polfinala. Tokrat je njeno pot končala 27. nosilka Navarro, ki se v tej sezoni vrača po težavah s ščitnico.

»Urnik teniške sezone je dolg in zahteva veliko energije. Spoznala sem, da je izjemno pomembno najprej poskrbeti zase in šele nato razmišljati o tenisu,« je po zmagi dejala Američanka.

Kalinska presenetila Svitolino

Navarro se bo v osmini finala pomerila z Rusinjo Ano Kalinsko, ki je pripravila novo presenečenje in po treh nizih s 6:3, 2:6 in 6:3 izločila deveto nosilko Svitolino.

Dvoboj se je končal z že dobro znanim prizorom na obračunih ruskih in ukrajinskih igralk, saj si tekmici ob mreži nista segli v roke.

Kalinska se je z zmago prvič v karieri prebila v drugi teden odprtega prvenstva ZDA.

»Še vedno sem pod vtisom velikega boja. To je zame zelo lepa zmaga. Tekma je bila zelo tesna, vse do zadnje točke je bilo napeto in tehtnica se je nagibala zdaj na eno, zdaj na drugo stran,« je povedala 27-letna Rusinja.

Alcaraz iz tekme v tekmo boljši

Med moškimi večjih presenečenj ni bilo. Carlos Alcaraz, branilec naslova, ki zaradi poškodbe zapestja na turneji ATP ni igral vse od sredine aprila, je iz tekme v tekmo bolj samozavesten.

Španec je Kitajca Wuja Yibinga premagal brez izgubljenega niza in po dvoboju poudaril, da je zadovoljen predvsem s svojo igro v najzahtevnejših trenutkih.

»Igral sem agresivno in pametno v najtežjih trenutkih, kar me zelo veseli. Vse sem opravil dobro. Lahko bi bilo še bolje, a sem ponosen na današnjo predstavo,« je dejal.

Presenetilo ga je tudi, kako dobro njegovo telo prenaša prve resnejše napore po dolgi odsotnosti.

»Če sem iskren, sem v boljšem stanju, kot sem pričakoval. Mislil sem, da bom po prvi tekmi povsem izčrpan, a okrevam zelo dobro. Trenutno je moja raven igre res visoka.«

V osmini finala ga čaka Američan Tommy Paul.

Shelton po maratonskem dvoboju med najboljših 16

Napredoval je tudi deveti nosilec Ben Shelton, ki je v dvoboju, raztegnjenem globoko v noč, premagal Kanadčana Denisa Shapovalova s 7:6 (3), 6:7 (5), 6:3 in 6:4.

Američan se je tako prvič po letu 2023 znova uvrstil med najboljših 16 v New Yorku. Lani je moral dvoboj tretjega kroga zaradi poškodbe predati.

»Bilo je težko, saj sem dvakrat serviral za zmago v nizu, a ga nato izgubil. Moral sem začeti znova in se ponovno osredotočiti. Zadovoljen sem s tem, kako sem se vrnil v ritem,« je po dolgem obračunu dejal Shelton.

V naslednjem krogu se bo pomeril s Stefanosom Cicipasom, ki se postopoma vrača v tekmovalni ritem.