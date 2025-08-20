  • Delo d.o.o.
    Tenis

    Generalka za september s Kajo in Tamaro

    V teh dneh je domače teniško dogajanje v Mariboru, septembra pa bo zelo živahno v Ljubljani, kjer bo najmočnejši ženski turnir, obenem pa še Davisov pokal.
    Nastop Tamare Zidanšek bi lahko v Tivoli posebej pritegnil gledalce. FOTO: Clive Brunskil/gettyiages
    Nastop Tamare Zidanšek bi lahko v Tivoli posebej pritegnil gledalce. FOTO: Clive Brunskil/gettyiages
    S. U.
    20. 8. 2025 | 13:30
    20. 8. 2025 | 13:38
    2:01
    Domača teniška sezona se z rekordnim številom turnirjev preveša v sklepnim del, ta teden je moška srenja zbrana na igriščih ŽTK Maribor na Taboru, v prihodnjem tednu bo pod Pohorjem še Branikov turnir z oznako WTT. Na tem taborskem z nagradnim skladom 26.000 € nastopa 10 slovenskih igralcev, med njimi so tudi nekateri (Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Luka Talan Lopatič), ki bodo ob drugem septembrskem koncu tedna branili reprezentančne barve na tekmi Davisovega pokala z Urugvajem. Prav v pisanem slovenskem teniškem septembru pa bo tudi največji turnir pri nas, od 8. do 14. septembra WTA 125 v Ljubljani, kjer bosta predvidoma igrali tudi Kaja Juvan in Tamara Zidanšek.

    Prav glede odmevnih domačih dogodkov pa je na novinarski konferenci v Mariboru spregovorila Tea Starc, direktorica domače krovne teniške organizacije Tenis Slovenija: »Že vrsto let si prizadevamo za prirejanje čim več mednarodnih turnirjev, predvsem z mislijo na naše igralce in igralke, ki jim želimo omogočiti nastope na domačih tleh – pred domačimi gledalci in pogosto tudi iz domače postelje, kar jim, kot pravijo sami, zelo veliko pomeni. Naša dolgoročna vizija temelji na razvoju skozi priložnosti, ki jih tovrstni turnirji omogočajo – od pridobivanja mednarodnih izkušenj do nabiranja točk ATP in WTA.«

    Tea Starc si prizadeva za številne turnirje pri nas. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Tea Starc si prizadeva za številne turnirje pri nas. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Največ turnirjev pri nas je sicer na peščenih igriščih, takšen bo tudi omenjeni septembrski v tivolskem športnem parku, tekma med Slovenijo in Urugvajem, 12. in 13. septembra, pa bo na trdi podlagi Breskvarjeve športne akademije v Ljubljani.

