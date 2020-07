Gledalci vljudno vabljeni na Roland-Garros, na US Open ne

Pariz – Prireditelji odprtega prvenstva Francije v tenisu, ki ga bo Pariz letos zaradi pandemije koronavirusa gostil konec septembra in v začetku oktobra, so potrdili, da bodo tribune odprte tudi za gledalce. Število vstopnic pa bo zaradi zajezitve varnostnih ukrepov omejeno na 50 do 60 odstotkov zmogljivosti.



Finale Roland-Garrosa si bo lahko v živo ogledalo 10.000 ljudi, vendar z omejitvami. Skupaj bodo lahko sedeli po največ štirje gledalci.



Mesec pred tem bo na vrsti odprto prvenstvo ZDA. V New Yorku so prireditelji napovedali, da gledalcev ne bo.