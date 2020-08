Halepova šesta iz elitne deseterice, ki se je odpovedala OP ZDA

Praga – Romunka Simona Halep, druga s teniške lestvice WTA, je la šesta igralka prve deseterice, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedala udeležbo na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA. Svojo odločitev je potrdila na družbenih omrežjih.



»Po tem, ko sem preučila vse dejavnike in nenavadne okoliščine, v katerih živimo, sem se odločila, da ne bom odpotovala v New York in igrala na OP ZDA. Vedno sem rekla, da bo v osrčju moje odločitve moje zdravje, zato bom raje ostala in trenirala v Evropi,« je tvitnila Halepova le dan po zmagi na peščenem turnirju v Pragi. Zmagovalka Wimbledona 2019 je dodala, da ve, da so ameriški prireditelji in združenje WTA trdo delali za organizacijo varnega dogodka in da vsem želi uspešen turnir.

Seznam odpovedi je dolg

Njena odločitev pomeni, da kar šestih najboljših teniških igralk z lestvice WTA ne bo v New Yorku, kjer se bo turnir začel 31. t. m. Nastopu so se odpovedale tudi številka ena ženskega tenisa, Avstralka Ashleigh Barty, Ukrajinka Jelina Svitolina, branilka naslova, Kanadčanka Bianca Andreescu, Nizozemka Kiki Bertens in Švicarka Belinda Bencic.



V moški konkurenci je nastop odpovedal lanski zmagovalec in drugi igralec sveta, Španec Rafael Nadal, igral pa ne bo niti Švicar Roger Federer, ki je zaradi poškodbe že končal sezono.