Hercog po porazu v Ljubljani priznala: Treba je razmišljati o prihodnosti

Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog, 225. igralka sveta, je nastope pred domačimi navijači končala že v uvodnem krogu. Po uri in 48 minutah igre jo je s 7:6 (5) in 6:2 premagala mesto višje rangirana Čehinja Julie Štruplova.

Petintridesetletna Hercog je že v uvodnem nizu tekmici dovolila, da ji je pobegnila na 5:2, nato pa se vrnila in izsilila podaljšano igro. V njej je bila uspešnejša 21-letna Čehinja, ki je niz dobila s 7:6 (5).

Drugi niz je bil precej bolj enostranski. Štruplova ga je dobila s 6:2 in si zagotovila napredovanje.

Poškodba noge še vedno povzroča težave

Hercogova je po dvoboju priznala, da jo je najbolj omejevala telesna pripravljenost. Po majski poškodbi noge ji primanjkuje tekem, posledice poškodbe pa še vedno čuti.

»Danes je bil moj problem fizično stanje. Morda bi lahko dobila tisti prvi niz, tam sem naredila kakšno napako preveč. Poskušala sem biti agresivna, kolikor se je dalo, in tvegala. Včasih se obrestuje, drugič ne. Vidi se, da nimam za seboj veliko dvobojev. Glavna težava pa je še vedno moja noga, borim se s to poškodbo,« je povedala Hercogova.

Razkrila je tudi, da je po prvem nizu že razmišljala, ali bi bila sploh sposobna zdržati morebitni tretji niz.

Pio Lovrič v torek čaka zahtevna naloga proti četrti nosilki turnirja, Madžarki Dalmi Galfi. FOTO: Jože Suhadolnik/DELO

»Seveda sem vseeno poskušala. Tekmica je odigrala solidno, zagotovo sem imela tudi jaz priložnosti, a danes enostavno ni šlo. Žal mi je, da ne bom več igrala pred domačo publiko, ampak to so stvari, ki jih je treba sprejeti.«

V Ljubljani ostaja v drugačni vlogi

Hercogova se od turnirja kljub porazu še ne poslavlja. V Tivoliju bo ostala kot trenerka 18-letne Čehinje Laure Samson, druge nosilke turnirja.

»Še vedno ostajam tukaj, v trenerski vlogi z Lauro Samson, tako da se bomo še videli,« je dejala.

Po številnih poškodbah v zadnjih letih vse bolj razmišlja tudi o življenju po igralski karieri, v katerem se vidi prav v trenerskem poslu.

»V zadnjih letih se je zvrstilo precej poškodb, tako da je treba razmišljati o prihodnosti. Tenis me spremlja vse življenje in zagotovo bom v njem tudi ostala. Tudi trenersko me zelo veseli in mislim, da je Laura igralka, ki se ji je vredno posvetiti,« je dodala Hercogova.

Med Slovenkami je danes nastopila še Kaja Najzer, ki je izgubila v kvalifikacijah, popoldne pa nastop čaka še dvojico Pia Lovrič – Alja Senica.

V torek bodo med Slovenkami na igrišče stopile Lovričeva, ki se bo v prvem krogu pomerila s četrto nosilko Madžarko Dalmo Galfi, Senica, ki jo čaka prva nosilka Britanka Francesca Jones, ter Kristina Novak, ki se bo pomerila s Poljakinjo Weroniko Falkowsko.