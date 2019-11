Hercogova in Bedene močno odstopala

Ljubljana

Polona Hercog bi lahko v Wimbledonu iztržila še več. FOTO: Reuters

Aljaž Bedene je na 58. mestu na lestvici ATP. FOTO: Blaž Samec

insta šli nagradi za najboljša slovenska teniška igralca leta. Pričakovano, saj sta močno odstopala od svojih kolegov. Hercogova, ki se nocojšnje podelitve ni udeležila, sezono končuje v svetovni petdeseterici (49.), Bedene pa v šestdeseterici (58.).Štajerka je v tej sezoni po kar sedmih letih spet osvojila turnir WTA (v Luganu), na Roland Garrosu in v Wimbledonu se je prebila tudi med najboljših 32, predvsem na travnatem velikem slamu je zamudila priložnost za še kaj več. Bedene pa na svoj prvi naslov ATP še čaka, si je pa spet priigral en finale, v Metzu, tudi pri njem je ostal grenak občutek, da je izpustil iz rok nekaj lepih priložnosti.Nagrado za najboljši klub pa je že sedemnajstič zapored prejel ŽTK Maribor. Na teniški zvezi so podelili tudi nekaj posebnih priznanj, in sicer nekdanjemu predsedniku, našemu nekdaj najboljšemu igralcuter trem sodnikomin