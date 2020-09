Hercogova po hudem boju izgubila z dvanajsto nosilko iz Češke

Ljubljana - Najboljši slovenski teniški igralki Poloni Hercog se na turnirju WTA v Rimu (z nagradnim skladom 2.098.290 ameriških dolarjev) ni posrečil preboj v četrtfinale. V osmini finala je morala 29-letnica iz Kamnice pri Mariboru po hudem boju priznati premoč 12. nosilki, Čehinji Marketi Vondroušovi.



Hercogova, ki na svetovni lestvici ta čas drži 50. mesto, je dvoboj začela odlično in prvi niz dobila s 6:1. Toda osem let mlajša Čehinja, ki v točkovanju WTA zaseda 19. mesto, ji je vrnila z enako mero in drugi niz odločila v svojo korist z enakim izidom. V odločilnem tretjem nizu sta bili izjemno izenačeni vse do podaljšane igre, v kateri je bila nekoliko bolj zbrana Vondroušova, ki se je po dveh urah in 22 minutah veselila zmage s 7:6 (5).



V četrtfinalu odprtega prvenstva Italije se bo mlada Čehinja, sicer lanska finalistka turnirja za grand slam v Parizu, postavila po robu četrtopostavljeni Ukrajinki Elini Svitolini.



Primorka Andreja Klepač pa se je od turnirja v Rimu poslovila v četrtfinalu med dvojicami. Skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko sta v boju za polfinale s 7:6 (5), 4:6 in 8:10 izgubili z ameriško-brazilsko navezo Hayley Carter-Luisa Stefani.