Hitro slovo edine Slovenke od Roland-Garrosa

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano hitro poslovila od turnirja za grand slam v Parizu. V uvodnem dvoboju je po 76 minutaha z 2:6 in 2:6 klonila proti drugi igralki sveta, Kazahstanki Jeleni Ribakini.

Ribakina je proti naši najvišje uvrščeni igralki na lestvici WTA (84.) v celoti upravičila vlogo velike favoritinje, čeprav na Rolandu Garrosu nikoli ni posebej blestela. Dvakrat je prišla do četrtfinala (2021, 2024), lani pa je izpadla v osmini finala. Letos je osvojila OP Avstralije, zmagala pa je tudi v Stuttgartu.

Erjavčeva se je sicer odločno podala v boj proti 82 mest višje uvrščeni igralki, ki pa je naglo prevzela nadzor nad igro in prvi niz dobila po 36 minutah. Slovenska reprezentantka je Ribakini odvzela le dve igri. Drugi niz se je za našo igralko začel porazno. Kazahstanska zvezdnica je dobila štiri igre zapovrstjo, Veronika pa se je nato v peti le izognila kravati.

Jelena Ribakina si je takole zaploskala po zmagi. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Kaja in Tamara izpadli že v kvalifikacijah

Turnir v Roland-Garrosu je bil četrti nastop Erjavčeve v glavnem žrebu na turnirjih za grand slam. Letos je v prvem krogu odprtega prvenstva Avstralije proti Poljakinji Magdaleni Frech osvojila le dve igri.

Najboljša Slovenka, ki je danes s 84. mestom izboljšala uvrstitev kariere na svetovni lestvici WTA, se je kot naša edina igralka neposredno uvrstila v glavni del žreba za Roland-Garros.

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta izpadli v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev na drugi turnir za grand slam v Parizu.